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Госдума приняла закон о налогообложении сделок при санации банков

Госдума приняла в третьем чтении закон, уточняющий налогообложение сделок в рамках санации банков и переуступки кредитов при исполнении государственного оборонного заказа (ГОЗ), передает «Интерфакс».

В документе предлагается признавать рыночными цены в сделках по переуступке кредитов по исполнению ГОЗ и по уступке банком прав требований в случае санации. То есть эти сделки не будут считать контролируемыми.

Законопроект также вносит в перечень видов доходов, которые не облагаются налогом на прибыль, сумму прекращенных перед уполномоченным банком обязательств исполнителей ГОЗ. Замминистра финансов Илья Трунин пояснял, что, когда один банк передает обязательства другому банку, формально возникают доходы в натуральной форме, их и предлагается не облагать налогом на прибыль.

Закон вступит в силу со дня опубликования. Его нормы распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января прошлого года.