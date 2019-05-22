Финансы

Новости

Сбербанк начал тестировать сервис денежных переводов людям без карт и счета

Сбербанк начал тестировать сервис, который позволяет переводить онлайн деньги людям без банковских карт или счетов. Получатель сможет снять наличные в банкоматах или отделениях по коду, рассказал РБК один из участников фокус-группы. Эту информацию изданию подтвердили в колл-центре.

В мобильном приложении Сбербанка эта функция отражается в разделе «Платеж или перевод» под названием «Любому человеку (перевод). Для выплаты наличными в отделении или банкомате». Участник фокус-группы пока смог перевести таким образом деньги только клиентам Сбербанка с помощью номера телефона. При попытке отправить деньги не обслуживающемуся в банке человеку приложение выдало ошибку.

Сбербанк тестирует эту функцию минимум с февраля, рассказал собеседник РБК в банковской сфере. Он предположил, что сервис в скором времени запустят на более широкую аудиторию, если в колл-центре уже рассказывают об особенностях его работы.

В феврале Сбербанк подтвердил, что тестирует сервис по снятию наличных в кассах магазинов. Первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин в интервью ТАСС рассказал, что к концу 2019 г. функция будет доступна в 3000 торговых точек.