Финансы

Новости

Сбербанк подтвердил тестирование сервиса по снятию наличных в кассах магазинов

Сбербанк тестирует сервис по снятию наличных в кассах магазинов, сообщила ТАСС директор дивизиона эквайринг и дебетовые карты Сбербанка Светлана Кирсанова. Ранее об этом сообщили «Ведомостям» источники, знакомые с сотрудниками госбанка. Сбербанк отказывался от комментариев.

Технология снятия наличных в кассах магазинов тестируется совместно с MasterCard, подтвердила Кирсанова. При этом Федеральная антимонопольная служба положительно оценивает возможное влияние технологий на рынок.

Технология может работать следующим образом: клиент расплачивается за товар или услугу по своей банковской карте и одновременно запрашивает у кассира нужную сумму наличных, вводит пин-код, далее банк, выпустивший карту, одобряет покупку и выдачу наличных. Об этом рассказал «Ведомостям» человек, близкий к банку «Русский стандарт».

Сейчас подобная услуга доступна в магазинах и на автозаправках в США. Обязательным требованием является совершение покупки.