Набиуллина выступила против запрета микрофинансирования в России

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СПЧ соберет комиссию по СМИ в связи с увольнениями в «Коммерсанте»

Комиссия Совета при президенте по правам человека (СПЧ) по свободе информации и правам журналистов обсудит на следующей неделе ситуацию с увольнениями журналистов газеты «Коммерсантъ». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на председателя СПЧ Михаила Федотова. «Будем приглашать представителей издательского дома (ИД) "Коммерсантъ" и самих журналистов», — сказал он.

20 мая об уходе из «Коммерсанта» объявили два журналиста — специальный корреспондент «Коммерсанта» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов. Они объяснили в Facebook, что покидают издание из-за статьи о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. Журналисты утверждали, что такое решение принял акционер Алишер Усманов. Следом за Сафроновым и Ивановым заявления об уходе написали все журналисты отдела политики газеты и их руководители, всего 11 человек.

Гендиректор и главный редактор «Коммерсанта» Владимир Желонкин назвал причиной ухода Сафронова и Иванова несоблюдение журналистами стандартов работы. В то же время, по словам журналистов, их увольнения требовал акционер газеты Алишер Усманов. Представитель Усманова заявил, что тот не знал об увольнении журналистов. Председатель Совета Федерации Матвиенко 22 мая сказала, что не имеет отношения к увольнению журналистов.

«Коммерсантъ» опубликовал материал о возможной отставке Матвиенко 17 апреля. В нем говорилось, что в мае она обсудит этот вопрос с президентом Владимиром Путиным. Наиболее вероятным кандидатом на ее пост назывался руководитель Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. В тот же день о возможном уходе Матвиенко с поста сообщил и телеканал «Дождь».