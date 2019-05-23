Набиуллина выступила против запрета микрофинансирования в России
Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина выступила против введения в России запрета на микрофинансовые операции. Ее речь транслировалась на сайте Госдумы.
«На наш взгляд, запрещать это ни в коем случае нельзя, потому что люди тогда попадут в руки нелегальных, "черных" кредиторов», – сказала Набиуллина. По ее словам, доля микрозаймов составляет только 2% из общего объема выданных населению кредитов. Она уточнила, что уже выстроена работа с правоохранительными органами, и попросила содействия депутатов по блокировке сайтов с рекламой нелегальных кредитов.
Как сообщалось ранее, в России в 2018 г. портфель «черных» кредиторов приблизился к 115 млрд руб., продемонстрировав рост на 15%. Это сравнимо с динамикой легального рынка микрофинансирования. При этом пояснялось, что ЦБ принял меры по пресечению деятельности более 2000 организаций, занимавшихся нелегальным кредитованием – в два раза больше, чем годом ранее.