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Уволенный из «Сбербанк CIB» Александр Кудрин вышел на новую работу

Бывший руководитель аналитического подразделения «Сбербанк CIB» Александр Кудрин вышел на работу в инвестиционную компанию «Атон». Об этом сообщил РБК ее представитель.

По его словам, Кудрин занимает должность главного стратега с 15 апреля. Он будет отвечать «за анализ глобального рынка облигаций, формирование торговых стратегий, взаимодействие с российскими институциональными инвесторами», рассказал представитель «Атона». Должность Кудрина – не управленческая, уточняет РБК: он будет отвечать за анализ облигационного рынка, но не за другие сектора, в частности нефтегазовый.

Кудрин в мае 2018 г. ушел с должности руководителя аналитического подразделения «Сбербанк CIB». О его увольнении стало известно на следующий день после того, как «Сбербанк CIB» покинул его подчиненный – аналитик Александр Фэк. Последний был одним из авторов отчета, раскритикованного президентом Сбербанка Германом Грефом «за нарушение внутренних регламентов компании».

В отчете говорилось, что главными бенефициарами крупных проектов «Газпрома» – газопроводов «Сила Сибири», «Северный поток – 2» и «Турецкий поток» – являются подрядчики «Газпрома» – «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга и «Стройтранснефтегаз» (около 50% принадлежит Геннадию Тимченко и его семье).