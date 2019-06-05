Новости
Финансы
Новости

Уволенный из «Сбербанк CIB» Александр Кудрин вышел на новую работу

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Бывший руководитель аналитического подразделения «Сбербанк CIB» Александр Кудрин вышел на работу в инвестиционную компанию «Атон». Об этом сообщил РБК ее представитель.

По его словам, Кудрин занимает должность главного стратега с 15 апреля. Он будет отвечать «за анализ глобального рынка облигаций, формирование торговых стратегий, взаимодействие с российскими институциональными инвесторами», рассказал представитель «Атона». Должность Кудрина – не управленческая, уточняет РБК: он будет отвечать за анализ облигационного рынка, но не за другие сектора, в частности нефтегазовый.

Кудрин в мае 2018 г. ушел с должности руководителя аналитического подразделения «Сбербанк CIB». О его увольнении стало известно на следующий день после того, как «Сбербанк CIB» покинул его подчиненный – аналитик Александр Фэк. Последний был одним из авторов отчета, раскритикованного президентом Сбербанка Германом Грефом «за нарушение внутренних регламентов компании».

В отчете говорилось, что главными бенефициарами крупных проектов «Газпрома» – газопроводов «Сила Сибири», «Северный поток – 2» и «Турецкий поток» – являются подрядчики «Газпрома» – «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга и «Стройтранснефтегаз» (около 50% принадлежит Геннадию Тимченко и его семье).

Новости СМИ2
Политика
Новости

Экологи назвали самые чистые и самые грязные регионы России

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Организация «Зеленый патруль» совместно с союзом «Национальный экологический корпус» представила очередной рейтинг самых чистых и самых грязных регионов России. Он составляется четыре раза в год с 2008 г. В основу рейтинга кладутся оперативные данные об экологически значимых событиях, происшествиях и проблемах.

По итога прошедшей весны самым экологически чистым регионом признана Тамбовская область. В первую десятку также вошли Алтайский край, Республика Алтай, Белгородская область, Москва, Курская, Магаданская и Мурманская области, Республика Коми и Ульяновская область.

Самым грязным регионом признана Свердловская область. Также в конце списка оказались Тульская область, Якутия, Забайкальский край, Московская область, Красноярский край, Оренбургская, Нижегородская, Иркутская и Челябинская области. 

Самым чистым городом федерального значения экологи назвали Москву, на втором месте — Санкт-Петербург, на третьем — Севастополь. Среди федеральных округов лидерами являются Центральный, Северо-Кавказский и Северо-Западный. Наиболее неблагоприятная ситуация складывается в Уральском федеральном округе. 

  • Главное
  • Популярное
Бизнес
Новости

В России зафиксировали падение производства заменителей сыра

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

В России за период с января по апрель до 157 900 т увеличилось производство сыров. Об этом сообщается в обзоре Минсельхоза со ссылкой на данные Росстата, обратил внимание РБК. Как отмечает министерство, это на 10% больше, чем за аналогичный период в 2018 г.

Производство сырных продуктов – «молокосодержащих продуктов с заменителем молочного жира, произведенных по технологии сыра», – в этот же период упало. Падение составило 7,6% до 57 300 т.

В обзоре Минсельхоза также говорится, что в России «отмечается рост объемов производства различных видов сыров, творога, йогуртов и иных видов продукции, чему способствует постепенное изменение потребительских предпочтений». Министерство не ответило на запрос РБК.

По словам Артема Белова, исполнительного директора Национального союза производителей молока (Союзмолоко), производство сырных продуктов снизилось впервые за пять лет. Доля сырных продуктов в рационе россиян, отметил Белов, до 2014 г. была небольшой. С введением Россией продуктового эмбарго в ответ на санкции ЕС и США начался активный рост производства сырных продуктов, которые стоят дешевле, чем сыры, говорит он.

Представитель Россельхознадзора утверждает, что производство сырных продуктов снизилось, в частности, из-за неминуемого вхождения молочной продукции в систему электронной сертификации «Меркурий». Белов подтверждает, что внедрение «Меркурия» могло сыграть роль: эта система может изменить ситуацию с некорректной маркировкой.

Недвижимость
Новости

Китайская госкомпания не стала покупать гостиницу «Пекин» в центре Москвы

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Компания «Галс-Девелопмент», входящая в группу ВТБ, объявила о проведении электронных торгов по продаже гостиницы «Пекин», расположенной у станции метро «Маяковская» в центре Москвы, сообщили в пресс-службе компании. Стартовая цена лота установлена в размере 5,67 млрд руб., «шаг» аукциона» установлен в 15 млн руб. Сбор заявок продлится до 29 августа, сам аукцион запланирован на 2 сентября.

Таким образом, можно сделать вывод, что сделка по продаже объекта китайской госкомпании Sichuan Railway Investment Group (SRIG) окончательно сорвалась. В «Галс-Девелопмент» не комментируют итоги переговоров с китайской компанией.

В апреле источники, близкие к сторонам переговоров, сообщали «Ведомостям», что сделка может сорваться, поскольку она не получила одобрения властей Китая. Причины такого решения не озвучивались, но эксперты предполагали, что камнем преткновения могла стать цена объекта. В частности, владелец управляющей компании Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич говорил, что отель вряд ли стоит более $35–40 млн (2,3–2,6 млрд руб.).

Гостиница «Пекин» строилась как символ дружбы СССР и Китая с 1939 по 1958 г. Она расположена на Большой Садовой улице и выполнена в стиле сталинского ампира. Общая площадь четырехзвездочной гостиницы составляет около 26 000 кв. м. Много лет гостиница принадлежала мэрии столицы, затем в 2006 г. перешла в дочернюю структуру АФК «Система» Владимира Евтушенкова – «Система-галс». Однако в 2009 г. основная часть девелоперских активов «Системы», включая «Пекин», перешла за долги ВТБ, который создал «Галс-Девелопмент» на базе «Система-галс». В 2016 г. гостиница была впервые выставлена на продажу.

Выбор редактора
Новости СМИ2
Бизнес
Новости

Нурмагомедов стал самым высокооплачиваемым бойцом UFC

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Российский боец смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов подписал новый контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC), став самым высокооплачиваемым спортсменом организации. Об этом рассказал его менеджер Али Абдель-Азиз, чьи слова приводит портал MMA Fighting.

По словам менеджера, это были самые легкие переговоры в его жизни, а заключенную с UFC сделку можно считать одной из крупнейших в истории чемпионата. «Мы очень рады, так как о нас позаботились, ведь лучших условий и пожелать было нельзя», – заявил Абдель-Азиз. Он отметил, что Нурмагомедову удалось стать самым высокооплачиваемым бойцом UFC по нескольким причинам. Во-первых, он никогда не проигрывал. «Его даже никогда не бросали на настил, он доминировал в каждом раунде против почти каждого соперника», – сказал менеджер. Во-вторых, спортсмен никогда не употреблял допинг, подчеркнул Абдель-Азиз.

Известно, что новый контракт рассчитан на несколько поединков, другие подробности договора не разглашаются. Один из боев состоится 7 сентября, соперником российского спортсмена станет американец Дастин Порье.

Нурмагомедов завоевал пояс чемпиона в легком весе 7 апреля 2018 г., победив решением судей американца Эла Яквинту и став первым россиянином – чемпионом UFC. Всего в активе спортсмена 27 боев, во всех из которых он одержал победы.

Как прошел бой Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора

Новости СМИ2
Технологии
Новости

Стоимость мобильной связи в России начала расти впервые с 2017 года

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Стоимость мобильной связи в России растет впервые с 2017 г., сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Content Review.

В материале отмечается, что минимальный пакетный тариф связи с декабря 2018 г. по май 2019 г. в подорожал на 3% – с 255 до 262 руб. в месяц. Последний раз рост цен фиксировали в октябре 2016 – августе 2017 г. Как пишет издание, операторам связи приходится компенсировать расходы из-за отмены роуминга и увеличения НДС. Руководитель Content Review Сергей Половников также сообщил изданию, что некоторые операторы «решили замаскировать повышение цен скидками». Это касается в первую очередь новых клиентов, оформляющих сим-карты в салонах связи.

В Москве средняя цена тарифа выросла всего на 1 руб. – до 351 руб. Самая доступная связь, согласно исследованию, в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, Сахалинской и Магаданской областях. Хуже всего ситуация со связью обстоит в Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Дагестане, Карачаево-Черкесии и Чечне.

Материалы Росстата подтверждают даже более активный рост цен на сотовую связь – с 270,2 до 341,1 руб. с декабря по апрель, пишет издание.

Выбор редактора
Политика
Новости

Минобороны опровергло заявление США об опасных маневрах российского Су-35

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Министерство обороны России подтвердило «Интерфаксу», что истребитель Су-35 поднимался для идентификации и сопровождения американского самолета-разведчика. Однако ведомство опровергло утверждение военно-морских сил США о том, что российский самолет осуществил небезопасный перехват их воздушного судна над Средиземным морем.

По версии Минобороны, около полудня 4 июня средства контроля воздушного пространства обнаружили воздушную цель, приближающуюся к российскому пункту базирования военно-морского флота в сирийском Тартусе. Для ее распознавания в воздух был поднят Су-35. С безопасного расстояния экипаж визуально идентифицировал воздушный объект как американский самолет P-8A Poseidon. После того как он изменил направление движения, российский истребитель вернулся на авиабазу.

Через несколько часов российские средства контроля воздушного пространства снова зафиксировали приближение американского самолета, рассказало ведомство. Дежурный Су-35 опять поднялся в воздух и сопроводил P-8A Poseidon, пока тот вновь не изменил направление полета и не вышел за пределы пространства, контролируемого российскими средствами противовоздушной обороны.

Ранее 6-й флот военно-морских сил США сообщил, что российский истребитель перехватил P-8A Poseidon, летевший в международном воздушном пространстве над Средиземным морем. По данным американских военных, самолет ВМС США был трижды перехвачен Су-35 в течение 175 минут. Один из перехватов был охарактеризован как «небезопасный».

Стиль жизни
Новости

Умер бывший президент УЕФА Леннарт Юханссон

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Леннарт Юханссон умер в возрасте 89 лет. Об этом сообщается на сайте Шведского футбольного союза.

По информации союза, Юханссон умер «после непродолжительного периода болезни».

Леннарт Юханссон был пятым президентом УЕФА, возглавлял союз с 1990 по 2007 г. Он стал рекордсменом по времени нахождения на этом посту. В 1998 г. он был кандидатом на пост президента ФИФА в 1998 г., однако уступил Зеппу Блаттеру.

Юханссон родился 5 ноября 1929 г. До того как стать президентом УЕФА, он – с 1984 г. – возглавлял Шведский футбольный союз. С 2001 г. трофей, названный в его честь, ежегодно вручается чемпиону Швеции по футболу.

Технологии
Новости

Apple попросила приложения размещать ее кнопку входа над Google и Facebook

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Корпорация Apple попросила разработчиков размещать кнопку Sign in with Apple («Войти с помощью Apple»), позволяющую пользователям iOS авторизоваться в сторонних приложениях с помощью аккаунта Apple ID, над аналогичными кнопками конкурентов – Google и Facebook. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Сейчас при входе во многие приложения можно авторизоваться с помощью своих учетных записей в Google или Facebook, не проходя дополнительную регистрацию. Это избавляет пользователей от необходимости придумывать новые логины и пароли для каждого из используемых ими приложений.

В понедельник, 3 июня, Apple представила свой механизм авторизации, подчеркнув, что он обеспечит пользователям конфиденциальность данных. По желанию пользователя сервис Sign in with Apple может скрывать личные адреса электронной почты. Он сгенерирует другой, случайный e-mail и уже с него перенаправит пользователю все необходимые уведомления.

Apple отказалась отвечать Reuters на дополнительные вопросы о новой функции, сославшись на публичную презентацию сервиса Sign in with Apple. Представители Google и Facebook не стали комментировать информацию агентства. Однако Google отметил, что не требует от разработчиков приоритетного размещения его кнопки входа в приложения на устройствах с Android.

Хотя просьба Apple о размещении ее кнопки над кнопками Google и Facebook не является обязательным требованием, некоторые разработчики считают, что корпорация будет обращать на это внимание при отборе приложений для App Store, отмечает Reuters.

Что Apple показала на последней презентации в прошлом году

Политика
Новости

Белоусов вычислил бизнесменов, передавших в СМИ его план изъять 500 млрд рублей

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Помощнику президента Андрею Белоусову известны бизнесмены, которые предали огласке его предложение изъять у 14 компаний более 500 млрд руб. Об этом он сам сообщил Forbes. По его словам, бумага попала к бизнесменам в результате утечки из правительства. Называть имена предпринимателей он отказался, чтобы не обваливать акции их компаний.

Бизнес неправильно прочитал его письмо, а передав бумагу в СМИ, добился «эффекта гранаты, брошенной в курятнике», считает Белоусов. Если бы бизнесмены, прежде чем «вылить в прессу» его предложение, позвонили ему, то он бы их успокоил, сказал помощник президента. Но, добавил он, они «даже не додумались» до этого. «Ну какие же дураки! Надо же, такие миллиарды и такие идиоты», – отметил Белоусов.

Бизнесмены «сами себе в ногу выстрелили»: они не только вызвали падение стоимости собственных компаний, но и породили народный гнев, констатировал помощника президента. «Я у одного из них спрашивал потом: “Вот зачем ты это сделал, чего добился-то?” А он отвечает: “Ну мы там все были в шоке, когда узнали”», – рассказал Белоусов.

В начале августа 2018 г. «Ведомости» писали, что Белоусов в письме Владимиру Путину предложил изъять у 14 металлургических, химических и нефтехимических компаний 513,66 млрд руб. сверхдоходов, которые те получили из-за изменения «внешней рыночной конъюнктуры». После этого компании из «списка Белоусова» потеряли за сутки почти 400 млрд руб.

Политика
Новости

США сообщили об опасном перехвате своего самолета российским Су-35

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Российский истребитель Су-35 перехватил самолет США P-8A Poseidon, летевший в международном воздушном пространстве над Средиземным морем, сообщает Reuters со ссылкой на 6-й флот военно-морских сил Соединенных Штатов.

По данным американских военных, инцидент произошел 4 июня. Самолет ВМС США был трижды перехвачен Су-35 в течение 175 минут, говорится в сообщении 6-го флота, которое приводит агентство. Второй перехват из трех охарактеризован военными как «небезопасный»: согласно сообщению, российский истребитель «проводил высокоскоростной проход непосредственно перед самолетом миссии, что подвергало риску пилотов и экипаж».

Отмечается, что самолет США придерживался международных стандартов и «не провоцировал эту российскую активность». Действия российских пилотов названы в сообщении безответственными. Подчеркивается, что такие маневры увеличивают риск просчетов и вероятность столкновений в воздухе.

Министерство обороны России пока не прокомментировало эту информацию.

Политика
Новости

Эксперты Счетной палаты назвали самые закрытые министерства России

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Эксперты Счетной палаты совместно с АНО «Инфокультура» и Центром перспективных управленческих решений» впервые проверили сайты российских министерств и ведомств, оценив полноту и актуальность представленных на них данных, а также качество их работы с посетителями сайта. В рейтинг открытости российской власти вошли 22 министерства и 50 федеральных служб, пишет РБК. МВД, Минкультуры, Минфин, Минэнерго и Ростехнадзор признаны самыми открытыми министерствами страны. Самыми закрытыми – Министерство науки и высшего образования, Росфинмониторинг и Главное управление специальных программ президента.

Для того чтобы проверить работу госорганов, эксперты Счетной палаты разослали им письма. На половину писем пришли формальные и неполные ответы на вопросы, при этом более 40% вопросов остались неотвеченными, выяснили эксперты Счетной палаты. Половина проверенных ведомств ответили позже установленного законодательством срока.

Представители госорганов, получивших низкие оценки по уровню открытости, пока не прокомментировали результаты проверки.

В феврале 2012 г. указом Дмитрия Медведева, который был тогда президентом страны, была создана рабочая группа по формированию в России системы открытого правительства. Открытое правительство представляло собой не государственной орган, а систему принципов организации государственного управления. Предполагалось, что при такой модели граждане, представители бизнеса и общественных организаций примут активное участие в принятии решений, а также получат доступ к достоверной информации.

С 2012 по 2018 г. пост первого в истории России министра по делам открытого правительств занимал Михаил Абызов. Сейчас он задержан по делу о хищении 4 млрд руб. По версии следователей, он в период с апреля 2011 г. по ноябрь 2014 г., являясь бенефициаром офшорных компаний, создал и возглавил преступное сообщество. Путем обмана акционеров Сибирской энергетической компании и «Региональных электрических сетей» (РЭС), работающих в Новосибирской области, Абызов и его партнеры похитили 4 млрд руб., которые позже вывели за рубеж, считают в СКР. Абызов связал обвинения с попыткой давления на него. Свою вину он не признал.

Выбор редактора
Читать ещё
Preloader more
Фото