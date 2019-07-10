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Индекс S&P 500 впервые превысил 3000 пунктов

Американские индексы S&P 500 и Nasdaq Composite на утренних торгах в среду, 10 июля, поднялись до рекордных отметок после того, как выступление в конгрессе председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла практически не оставило у инвесторов сомнений в снижении процентных ставок на заседании в конце июля.

Рост экономики в ряде ведущих стран в последнее время замедлился и это, а также торговые конфликты и нерешенные политические проблемы могут повлиять на экономику США, сказал Пауэлл. На июньском заседании ФРС многие управляющие посчитали, что необходимость в «несколько более стимулирующей» денежной политике выросла, отметил он: сегодня «представляется, что неопределенность в связи с напряженностью в торговле и беспокойство относительно силы мировой экономики продолжают оказывать давление на перспективы экономики США».

Индекс S&P 500 на короткое время на два с небольшим пункта превысил отметку 3000, показав рост на 0,7%. До выступления Пауэлла фьючерсы на S&P 500 и Dow Jones снижались на 0,2%.

Nasdaq Composite на утренних торгах поднимался до 8228,1 пункта. К 18.30 мск индексы немного сдали позиции: S&P 500 и Dow Jones подрастали примерно на 0,3%, Nasdaq – на 0,4%.

«Теперь все действительно уверены, что ФРС собирается снизить ставки на июльском заседании, – сказала The Wall Street Journal Шана Сиссел, старший портфельный управляющий CLS Investments. – Это многих заставило расслабиться».

На преодоление расстояния в 1000 пунктов у S&P 500 ушло почти пять лет: отметку в 2000 пунктов он прошел в августе 2014 г.