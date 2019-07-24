Суд частично удовлетворил ходатайство об обеспечительных мерах к бывшим собственникам «Открытия»
Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил ходатайство Центробанка в лице банка «Открытие» об обеспечительных мерах к бывшим собственникам и менеджменту банка «ФК Открытие». Об этом сообщает «Интерфакс». Среди ответчиков – основатель и крупнейший совладелец банка Вадим Беляев, бывший президент «ФК Открытие» Рубен Аганбегян, бывший предправления Евгений Данкевич, члены правления Елена Будник и Геннадий Жужлев, а также владелец 53% акций банка – «Открытие холдинг».
ЦБ объявил о завершении санации банка «ФК Открытие» 2 июля. Это был первый банк, взятый регулятором на оздоровление в Фонд консолидации банковского сектора. С августа 2017 г. на докапитализацию «ФК Открытие» ЦБ направил 456,2 млрд руб. В тот же день, 2 июля, ЦБ от имени «Открытия» подал в Московский арбитражный суд иск к бывшему руководству банка и предъявил ему упущенную выгоду от потраченных на санацию средств. Сумма иска – 290 млрд руб., сообщал регулятор.
Суд наложил обеспечительные меры на имущество и банковские счета ответчиков, за исключением 80% поступающей на эти счета зарплаты, передал «Интерфакс». Также была арестована квартира бывшего супруга Будник. Представитель ЦБ в своем ходатайстве указал, что она принимала меры по сокрытию имущества, к ним можно отнести и расторжение брака. По словам представителей ответчиков, истец не представил перечень имущества, на которое он просит наложить арест. Представитель ЦБ отметил, что поиском имущества для ареста будет заниматься судебный пристав.