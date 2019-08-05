Финансы

Новости

Банк «Открытие» опроверг информацию об утечке данных клиентов

Банк «Открытие» назвал не соответствующей действительности опубликованную в газете «Коммерсантъ» информацию об утечке данных клиентов Бинбанка, передает ТАСС. «Нет никаких подтверждений тому, что база, о которой пишет газета «Коммерсантъ», имеет какое-то отношение к клиентам Бинбанка», – пояснили в пресс-службе банка «Открытие».

В понедельник, 5 августа, «Коммерсантъ» со ссылкой на разработчика DeviceLock сообщил об утечке данных 70 000 клиентов Бинбанка. Разработчик узнал об уязвимости еще в апреле. По утверждению DeviceLock, доступ к паспортным данным и телефонам клиентов, подавшим заявки на получение кредитной карты Эlixir, можно было получить методом подбора. Бинбанк тогда закрыл уязвимость, однако данные уже утекли.

После публикации «Коммерсантом» информации об утечке данных клиентов Бинбанка Роскомнадзор направил «Открытию» письмо с требованием разъяснить ситуацию. Ведомство также обязало банк предоставить информацию о причинах утечки, допустивших ее лицах и мерах по устранению последствий.