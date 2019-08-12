ЦБ предупредил о 50 000 потенциально недействительных полисов ОСАГО от «Наско»
Временная администрация страховой компании «Национальная страховая компания Татарстан» («Наско») обнаружила недостачу более 48 300 бланков строгой отчетности ОСАГО, говорится в сообщении регулятора. Банк России предупредил, что договоры страхования, заключенные от лица «Наско» после 15 мая 2019 г., в том числе с использованием бланков ОСАГО, являются недействительными. Регулятор разместил на сайте реестр недействительных бланков.
Компания 14 мая лишилась лицензий на осуществление добровольного личного и имущественного страхования, обязательного государственного страхования жизни и здоровья военнослужащих, ОСАГО и других видов страхования. Лицензии были отозваны «в связи с неоднократным нарушением страховой компанией требований страхового законодательства, за исключением требований в части финансовой устойчивости и платежеспособности, и применением Банком России в течение одного года по указанным основаниям мер», пояснил регулятор.
Временная администрация не смогла получить доступ ко всей документации, архивам и электронным базам данных «Наско» и заподозрила сотрудников страховщика в выводе активов. ЦБ передал информацию о противоправных действиях сотрудников «Наско» в Генпрокуратуру и МВД.
«Наско» в 2018 г. заняла 24-е место по сборам (9,2 млрд руб., данные ЦБ). Кроме того, по данным Российского союза автостраховщиков, компания входила в число лидеров ОСАГО: в I квартале 2019 г. – 8-й по сборам – 1,3 млрд руб. (272 000 полисов).