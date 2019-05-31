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ЦБ заподозрил сотрудников страховщика «Наско» в выводе активов

Временная администрация «Национальной страховой компании Татарстан» («Наско») не смогла получить доступ к необходимой документации, это может указывать на вывод активов сотрудниками страховщика, говорится в сообщении пресс-службы ЦБ.

В материале указано, что бывшее руководство компании не передало администрации, назначенной ЦБ после лишения страховщика лицензии, бухгалтерские и учредительные документы, а также информацию об имуществе и обязательствах. Это существенно затрудняет проведение оценки активов общества, отмечает регулятор.

ЦБ передал информацию о противоправных действиях сотрудников «Наско» в Генпрокуратуру и МВД. «Наско» лишилась лицензии с 14 мая из-за систематических нарушений прав потребителей и умышленного уклонения от исполнения обязательств.

В 2018 г. «Наско» занимала 24-е место по сборам – 9,2 млрд руб. По данным Российского союза автостраховщиков (РСА), компания входила в число лидеров по ОСАГО: по итогам прошедшего года была 11-й, а по результатам I квартала 2019 г. – 8-й по сборам (1,3 млрд руб., 272 000 полисов). Без лицензии компания обязана выполнять обязательства по ранее заключенным договорам. Если она этого не делает, выплаты по ОСАГО осуществляет РСА из компенсационного фонда. РСА оценил выплаты по обязательствам «Наско» в 7 млрд руб.

Также сообщалось, что в «Наско» застрахована ответственность 143 туроператоров. В течение 45 дней после отзыва лицензии «Наско» операторам необходимо заключить новые договоры и отчитаться перед Ростуризмом.