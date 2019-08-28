Суд признал страховую компанию НАСКО банкротом
Арбитражный суд Татарстана признал страховую компанию НАСКО (АО «Национальная страховая компания Татарстан») банкротом, говорится в материалах компании. Конкурсным управляющим назначено Агентство по страхованию вкладов.
Центробанк в середине мая отозвал у НАСКО лицензию на осуществление деятельности. По данным ЦБ на конец июля, величина активов страховой компании составляла 4,3 млрд руб. при обязательствах в 8,6 млрд руб. Заявление о банкротстве было подано в суд в июле этого года временной администрацией, назначенной ЦБ. После анализа финансового состояния компании временная администрация пришла к выводу, что восстановить финансовое положение НАСКО невозможно.
Ранее ЦБ обнаружил в деятельности сотрудников НАСКО признаки вывода активов. О противоправных действиях регулятор сообщил в Генпрокуратуру и Следственный департамент МВД.
По данным ЦБ, по итогам 2018 г. премии страховой компании составляли 9,25 млрд руб. (рост на 121,6% по сравнению с показателем 2017 г.), выплаты – 3,1 млрд руб. (рост на 51,2%). Доля ОСАГО в портфеле НАСКО составляла 62,6%. По итогам 2018 г. «НАСКО» заняла 11-е место среди российских страховых компаний по сборам премий в этом виде страхования.