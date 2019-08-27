МВД возбудило дело против экс-владельца одного из крупнейших страховщиков ОСАГО

РИА Новости

Против бывшего владельца страховой компании «Наско» Александра Кондратенкова возбуждено уголовное дело, сообщил РБК со ссылкой на источники. По данным издания, бизнесмен обвиняется в хищении в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Сейчас он находится за пределами России, сказал собеседник РБК. Уголовное дело ведет следственный департамент МВД.

Источник «Ведомостей», близкий к МВД, подтвердил, что Кондратенкову предъявлено обвинение в хищениях. В ближайшее время бизнесмен будет объявлен в международный розыск, добавил собеседник. По его словам, Кондратенков покинул страну еще в начале 2019 г.

Дело было возбуждено по факту хищения денежных средств в крымской страховой компании «Вектор», пишет РБК. По его данным, сумма ущерба от деятельности страховщика предварительно оценена Центробанком в 100 млн руб. Следствие полагает, что 63 млн руб. были похищены Кондратенковым путем вывода средств в подконтрольные ему компании, рассказал собеседник издания.

Другой эпизод, который вменяется бизнесмену, связан с перечислением собранных страховых премий под видом перестрахования в Португалию на счет перестраховочной компании Prorisk Reinsurance, отмечает РБК. Кроме того, Кондратенкова также проверяют по делу бывшего руководителя 2-го отдела управления «К» (банковский отдел) ФСБ Кирилла Черкалина, рассказал источник издания, близкий к ФСБ.

Черкалину в мае было предъявлено обвинение в получении взяток на $850 000. Вместе с ним по подозрению в мошенничестве были задержаны бывшие сотрудники управления «К» Андрей Васильев и Дмитрий Фролов. При обысках у них изъяли 12 млрд руб. Все трое арестованы.

Центробанк в мае отозвал лицензии у компаний «Наско» и «Респект». Первая входила в число лидеров рынка ОСАГО, вторая была крупнейшим страховщиком застройщиков. Страховщики «умышленно уклонялись от исполнения обязательств» и осуществляли выплаты преимущественно по решению суда, предписанию ЦБ или в результате жалоб в ЦБ, пояснил регулятор свое решение. Обе лишившиеся лицензий компании принадлежали Кондратенкову, сообщали источники «Ведомостей». Бизнесмен это опровергал: он заявил, что не является бенефициаром ни «Наско», ни «Респекта».

Буквально накануне отзыва лицензии стало известно о смене собственника «Наско». 13 мая ее представитель сообщил, что 99,9% акций «Наско» приобрели Александр Май и группа инвесторов. Подробности сделки не раскрывались. Позже стало известно, что ЦБ заподозрил сотрудников страховщика «Наско» в выводе активов.

Структуры Кондратенкова до 2013 г. владели Центральным страховым обществом, которое стало известно тем, что в конце 2017 г. выиграло многомиллиардный тендер на страхование жизни и здоровья сотрудников МВД, а через несколько месяцев лишилось лицензии.