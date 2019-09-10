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Греф отчитался перед Путиным о помощи жителям Иркутской области

Глава Сбербанка Герман Греф доложил президенту Владимиру Путину, что в ближайшее время банк решит вопрос о реструктуризации кредитов жителей Иркутской области, пострадавших от паводка, говорится в сообщении на сайте Кремля.

«На данный момент банком приняты решения о реструктуризации 535 кредитов на сумму более 163 млн руб. Часть заявлений от людей, пострадавших в результате паводка, будут рассмотрены в ближайшее время», – говорится в сообщении Кремля.

Путин 2 сентября раскритиковал Сбербанк за то, что он не откликается на просьбы пострадавших от наводнения реструктурировать кредиты. Президент поручил вице-премьеру Виталию Мутко встретиться с Грефом для обсуждения проблемы и призвал кредитную организацию «идти на уступки». После критики Путина Греф приехал в пострадавший регион, пообщался с местными жителями и пообещал, что Сбербанк реструктурирует кредиты малым предприятиям, предпринимателям и людям, предоставив им отсрочку платежей на год и простив проценты. Также Сбербанк намерен за счет собственных средств построить в Тулуне инфекционное отделение больницы. Кроме того, Сбербанк организовал поездку на курорты в Крым и Краснодарский край для детей из пострадавших от наводнения семей.

С конца июня в Иркутской области начался паводок, который затронул десять муниципальных образований. Частично затопило 109 населенных пунктов и почти 11 000 жилых домов, в которых проживает 38 000 человек, в том числе около 8500 детей. Больше остальных пострадали Тулунский и Нижнеудинский районы. Во время наводнения погибли 25 человек.