Путин раскритиковал Сбербанк за отказ помогать пострадавшим от наводнения

Владимир Путин на совещании в Тулуне Пресс-служба президента России

Президент России Владимир Путин раскритиковал Сбербанк из-за того, что он не откликается на просьбы пострадавших от наводнения в Иркутской области о реструктуризации долгов по кредитам. Об этом президент заявил на совещании в городе Тулун, посвященном ликвидации последствий наводнения, передает «Интерфакс».

«Мы слышали, что Сбербанк не очень-то откликается на эти просьбы [о реструктуризации задолженности]», – сказал он и поручил вице-премьеру Виталию Мутко, который возглавляет комиссию по ликвидации последствий паводка, обсудить этот вопрос с руководством кредитной организации. Тот сообщил, что президента Сбербанка Германа Грефа ждут на этой неделе в Иркутской области. «Мы после приезда Германа Оскаровича здесь пообщаемся, завтра он будет здесь», – сказал Мутко (цитата по ТАСС).

«Плохо, что они отказываются людям идти навстречу, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Для банка с такими доходами рекордными в целом по стране это вообще несерьезный вопрос», – подчеркнул Путин.

До совещания Путин в присутствии Мутко пообщался с жителями Тулуна, передает ТАСС. Беседа продлилась около 40 минут. За это время президент успел выслушать несколько десятков человек. Во время разговора представители Федеральной службы охраны собирали записки с просьбами, а также различные документы, которые жители подготовили для передачи главе государства.

С конца июня в Иркутской области начался паводок, который затронул десять муниципальных образований. Частично затопило 109 населенных пунктов и почти 11 000 жилых домов, в которых проживает 38 000 человек, в том числе около 8500 детей. Больше остальных пострадали Тулунский и Нижнеудинский районы. Во время наводнения погибли 25 человек.

В июле Путин посетил пострадавшие от наводнения районы в Иркутской области и пообщался с местными жителями, после чего выразил недовольство работой по ликвидации последствий паводка. Президент подчеркнул, что в регионе плохо организованы информирование граждан, распределение гуманитарной помощи, осуществление выплат, возведение жилья и инфраструктуры.