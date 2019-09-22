ВТБ предупредил о проблемах в работе мобильного банка
В работе мобильного банка ВТБ наблюдаются проблемы, сообщила кредитная организация на своей странице в Twitter. «Мы приносим извинения всем нашим клиентам за доставленные неудобства», – говорится в сообщении.
Причины сбоя ВТБ не назвал. В сообщении отмечается, что сейчас ведутся работы по восстановлению системы. «Мы рассчитываем, что они будут окончены в ближайшее время», – заключил банк.
Согласно данным портала Downdetector, который отслеживает сбои на различных сайтах, проблемы в работе мобильного банка ВТБ начались в воскресенье около шести часов утра по московскому времени. К трем часам дня количество жалоб резко выросло.
Большинство клиентов жалуются, что не могут войти в систему, некоторые отмечают сбой всех online-сервисов ВТБ или сообщают о проблемах с оплатой покупок. Больше всего жалоб поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Казани, Краснодара, Самары, Нижнего Новгорода, Иркутска и Уфы.
Это второй сбой в работе сервисов ВТБ за последние несколько дней. В пятницу, 20 сентября, клиенты жаловались на проблемы в работе мобильного приложения банка.