Финансы

Новости

Клиенты ВТБ пожаловались на сбой в работе мобильного приложения

Клиенты ВТБ в пятницу столкнулись с проблемами в работе мобильного приложения банка. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, который отслеживает сбои на различных сайтах.

Согласно его информации, жалобы на работу приложения ВТБ стали поступать около двух часов дня по Москве, к четырем часам количество обращений резко возросло. Большинство пользователей сообщали, что не могут войти в приложение. Некоторые жаловались на сбой всех сервисов ВТБ или сообщали, что не могут оплатить покупку.

Проблемы с доступом к приложению ВТБ возникли и у корреспондента «Ведомостей». При попытке открыть его появлялось сообщение: «Система временно недоступна».

С чем связаны технические проблемы, пока неизвестно. «Ведомости» направили запрос в пресс-службу банка.