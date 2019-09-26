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Суд удовлетворил иск Промсвязьбанка к Lerage Holdings на 2,6 млрд рублей

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Промсвязьбанка к кипрской компании Lerage Holdings Limited на 2,6 млрд руб., сообщает «Интерфакс». В сумму исковых требований вошли 2,4 млрд руб. номинальной стоимости облигаций и 157,4 млн руб. купонного дохода. Суд также постановил взыскать проценты, начисленные с 22 марта прошлого года по день исполнения обязательств.

Помимо этого суд оставил без рассмотрения совместные требования банка и компании «Синум групп» к Lerage Holdings на 2,6 млрд руб., заявленные при подаче иска.

Lerage Holdings была поручителем московской компании «ПСН проперти менеджмент» при выпуске облигаций.

В конце апреля Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Промсвязьбанка к «ПСН проперти менеджмент» о взыскании 2,6 млрд руб. долга по облигациям. Помимо этого суд взыскал с «ПСН проперти менеджмент» в пользу московского «Синум групп» 7,6 млрд руб. номинальной стоимости облигаций, 490,8 млн руб. купонного дохода и проценты за пользование чужими деньгами с 22 марта 2018 г. по дату фактической уплаты долга. В марте суд объединил в одно производство иски «Синум групп» и Промсвязьбанка к «ПСН проперти менеджмент» о взыскании 10,6 млрд руб. Объединение суд обосновал тем, что у исков одинаковые причины подачи.

В декабре 2017 г. Центробанк решил провести санацию Промсвязьбанка. В прошлом году правительство передало банк Росимуществу и сделало его основным банком по гособоронзаказу и крупным госконтрактам. Ранее банк принадлежал братьями Алексею и Дмитрию Ананьевым.

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