Промсвязьбанк потребовал 3,4 млрд рублей от кипрской Technoserv Distribution
Промсвязьбанк подал иск в Арбитражный суд Москвы к кипрской Technoserv Distribution на 3,4 млрд руб., указано в судебной картотеке. Материалы дела в базе еще не опубликованы.
По данным кипрского реестра, Technoserv Distrubution на 100% принадлежит голландской Technoserv B.V. Установить актуальных бенефициаров голландской структуры по национальному реестру не удалось. Однако до 2016 г. Technoserv B.V. владела IT-компанией «Техносерв АС», ее конечными бенефициарами были братья Алексей и Дмитрий Ананьевы. В 2016 г. Ананьевы решили провести деофшоризацию и перевели «Техносерв АС» на российскую «Группу Техносерв».
Представитель «Группы Техносерв» заявил, что сейчас компания никак не связана с Technoserv Distribution, других комментариев не предоставил.
«Техносерв АС» в августе признана банкротом, суд ввел процедуру наблюдения в отношении компании. А ее владелец «Группа Техносерв» на 40% принадлежит ВТБ, еще 49,99% формально остаются у Алексея Ананьева, но находятся у ВТБ в залоге. Еще 10,01% Ананьев продал и сообщил об этом в июле, не назвав покупателя.
Братьям Ананьевым принадлежал и сам Промсвязьбанк. В декабре 2017 г. ЦБ решил его санировать. В 2018 г. банк был передан Росимуществу и назначен основным банком по гособоронзаказу и крупным госконтрактам.
Во вторник Басманный суд Москвы вынес решение о заочном аресте братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых, их обвиняют в растрате более 66 млрд руб. и $575 млн.
В мае Арбитражный суд Москвы арестовал имущество Ананьевых – всего более 50 объектов недвижимости, в том числе жилые дома и земельные участки, два самолета Bombardier Challenger 650, автомобили, а также здание и коллекция музея Института русского реалистического искусства и доли в компаниях по иску ПСБ к Ананьевым и топ-менеджерам на 282 млрд руб.
Представитель Алексея Ананьева отказался от комментариев. «Ведомости» ожидают комментариев представителя Промсвязьбанка.
Выведенные миллиарды: как государство и бизнес судятся с банкирами
Размер ущерба: 289,5 млрд руб.
Ответчики по делу: основатель банка Вадим Беляев, бывший президент «ФК Открытие» Рубен Аганбегян, бывший председатель правления банка Евгений Данкевич, члены правления Елена Будник и Геннадий Жужлев, а также «Открытие холдинг».
Управление: оздоровлением кредитной организации занимался входящий в ЦБ Фонд консолидации банковского сектора.
В начале 2019 г. «ФК Открытие» объединили с Бинбанком. В результате слияния на рынке появился новый банк, работающий под брендом и с лицензией «ФК Открытие». По итогам 2018 г. чистая прибыль банка по МСФО составила 90 млрд руб. против 426,8 млрд руб. убытка годом ранее.
Размер ущерба: 282,2 млрд руб.
Ответчики по делу: бывшие владельцы банка – братья Дмитрий и Алексей Ананьевы, Promsvyaz Capital B. V. и 10 бывших топ-менеджеров банка.
Управление: Центральный банк.
Суд наложил арест на имущество 10 бывших топ-менеджеров банка, которые являются ответчиками по иску. Промсвязьбанк совместно с Банком России проводит последовательную работу по возврату активов, выведенных бывшими собственниками из контура банка за границу.
Размер ущерба: около 240 млрд руб.
Ответчики по делу: владелец банка «Югра» Алексей Хотин, предправления и президент банка Дмитрий Шиляев и Алексей Нефедов.
Управление: ЦБ отозвал у банка лицензию, суд признал «Югру» банкротом и назначил конкурсным управляющим Агентство по страхованию вкладов.
Владелец банка «Югра» Алексей Хотин был задержан и отправлен под домашний арест до сентября 2019 г. По тому же делу под домашний арест поместили экс-президента банка Алексея Нефедова и бывшего председателя правления Дмитрия Шиляева. Всем фигурантам дела предъявили обвинения в растрате 7,5 млрд руб. по ч. 4 ст. 160 УК (присвоение или растрата). Хотин, Нефедов и Шиляев вину не признают. Крах «Югры» стал крупнейшим страховым случаем в новейшей истории России с выплатой вкладчикам свыше 170 млрд руб.
Размер ущерба: 255 млрд руб.
Ответчики по делу: банк «Траст» подал иски к «Рост инвестициям» и «Рост капиталу».
Управление: ЦБ забрал «Рост банк» на санацию в Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС).
Суд первой инстанции отказался удовлетворить иск «Траста» к «Рост инвестициям», а позднее отклонил иск к «Рост капиталу», но «Траст» эти решения обжаловал. «Рост инвестиции» и «Рост капитал» на 100% принадлежат «Трасту». Сейчас компании, на счета которых уходили денежные средства из дочерних компаний, ликвидированы.
Размер ущерба: 127 млрд руб.
Ответчики по делу: бывшие владельцы «Траста» Илья Юров, Николай Фетисов и Сергей Беляев, а также их жены (всего ответчиков шестеро).
Управление: банк «ФК Открытие» является санатором «Траста».
О санации «Траста» ЦБ объявил в декабре 2014 г., выделив 30 млрд руб. Затем сумма возросла более чем в четыре раза: в совокупности на спасение «Траста» государство одолжило 127 млрд руб. Из них 99 млрд получил сам банк на 10 лет на покрытие дыры, а еще 28 млрд руб. Агентство по страхованию вкладов выдало «Открытию» на поддержание ликвидности санируемого банка.
Размер ущерба: 86,1 млрд руб.
Управление: Всероссийский банк развития регионов (ВБРР). Лицензия у «Пересвета» не отозвана.
В октябре 2016 г. в банк «Пересвет» ввели временную администрацию. За этот год банк получил убыток 58,5 млрд руб. (отчетность по МСФО). Убыток в 2017 г. составил 27,6 млрд руб. (данные после пересмотра). В 2018 г. «Пересвет» показал прибыль 1,4 млрд руб.
Большую часть вкладов в принадлежащем РПЦ банке «Пересвет» держали VIP-вкладчики, чьи депозиты превышают застрахованные государством 1,4 млн руб. Всего банк привлек от населения 22,5 млрд руб., но, исходя из данных отчетности, страховые выплаты вкладчикам могут составить лишь около 7,4 млрд руб., уточнил представитель АСВ.
Размер ущерба: 33,3 млрд руб.
Ответчики по делу: собственник банка Анатолий Мотылев, предправления банка Петр Ушанов, а также члены правления Юрий Парамонов, Дмитрий Глазачев и Виктор Усков.
Управление: летом 2015 г. ЦБ отозвал лицензию у «Российского кредита» и признал кредитную организацию банкротом.
Суд также признал Мотылева банкротом. Против банкира возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. В апреле 2018 г. АСВ потребовало через суд взыскать с Мотылева 33,29 млрд руб. Агентство посчитало, что он совершал действия, которые причинили банку ущерб. Сам Мотылев проживает в Великобритании.
В 2018 г. суд удовлетворил иск АСВ о взыскании 33 млрд руб. с экс-банкира Мотылева.