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Промсвязьбанк потребовал 3,4 млрд рублей от кипрской Technoserv Distribution

Промсвязьбанк подал иск в Арбитражный суд Москвы к кипрской Technoserv Distribution на 3,4 млрд руб., указано в судебной картотеке. Материалы дела в базе еще не опубликованы.

По данным кипрского реестра, Technoserv Distrubution на 100% принадлежит голландской Technoserv B.V. Установить актуальных бенефициаров голландской структуры по национальному реестру не удалось. Однако до 2016 г. Technoserv B.V. владела IT-компанией «Техносерв АС», ее конечными бенефициарами были братья Алексей и Дмитрий Ананьевы. В 2016 г. Ананьевы решили провести деофшоризацию и перевели «Техносерв АС» на российскую «Группу Техносерв».

Представитель «Группы Техносерв» заявил, что сейчас компания никак не связана с Technoserv Distribution, других комментариев не предоставил.

«Техносерв АС» в августе признана банкротом, суд ввел процедуру наблюдения в отношении компании. А ее владелец «Группа Техносерв» на 40% принадлежит ВТБ, еще 49,99% формально остаются у Алексея Ананьева, но находятся у ВТБ в залоге. Еще 10,01% Ананьев продал и сообщил об этом в июле, не назвав покупателя.

Братьям Ананьевым принадлежал и сам Промсвязьбанк. В декабре 2017 г. ЦБ решил его санировать. В 2018 г. банк был передан Росимуществу и назначен основным банком по гособоронзаказу и крупным госконтрактам.

Во вторник Басманный суд Москвы вынес решение о заочном аресте братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых, их обвиняют в растрате более 66 млрд руб. и $575 млн.

В мае Арбитражный суд Москвы арестовал имущество Ананьевых – всего более 50 объектов недвижимости, в том числе жилые дома и земельные участки, два самолета Bombardier Challenger 650, автомобили, а также здание и коллекция музея Института русского реалистического искусства и доли в компаниях по иску ПСБ к Ананьевым и топ-менеджерам на 282 млрд руб.

Представитель Алексея Ананьева отказался от комментариев. «Ведомости» ожидают комментариев представителя Промсвязьбанка.

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