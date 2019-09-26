Финансы

Новости

Азиатско-Тихоокеанский банк взыскал 3,6 млрд рублей с бывшего акционера

Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ) взыскал 3,6 млрд руб. с бывшего акционера «ППФИН регион» и кипрской компании V.M.H.Y Holdings Limited, следует из картотеки арбитражных дел. Согласно данным «Спарк-Интерфакса», V.M.H.Y Holdings Limited является владельцем «ППФИН региона».

Требования банка возникли по пяти договорам кредитных линий, которые были заключены в 2013–2015 гг. В общей сложности компании задолжали по ним 3,6 млрд руб., из которых 2,5 млрд руб. основного долга, а остальное – проценты по кредитам, пени и проценты за просрочку долга. Решение суда можно обжаловать в течение месяца.

Центробанк решил санировать АТБ в апреле 2018 г. На тот момент банк занимал 60-е место по величине активов среди российских банков. Основными бенефициарами банка были Андрей Вдовин, Питер Хамбро и Алексей Масловский. Они владели 59,17% через ООО «ППФИН регион». Еще 17,91% банка принадлежало фонду East Capital, 6,71% – Международной финансовой корпорации (IFC).

После объявления о санации АТБ списал все свои субординированные обязательства – точно так же, как и другие ранее санированные регулятором банки. Однако IFC смогла вернуть часть своих средств, заключив с АТБ мировое соглашение. Предусмотрены ли в соглашении денежные выплаты, банк не уточнял, но в его отчетности говорилось, что АТБ зарезервировал 1,4 млрд руб. по расчетам с IFC. ЦБ хотел продать АТБ в марте 2019 г., то есть через месяц после заключения мирового соглашения, но попытка не удалась: претенденты – Московский кредитный банк и Совкомбанк – не пришли на аукцион. Регулятор планирует продать свой пакет акций АТБ в 2020 г. после публикации отчетности за 2019 г.