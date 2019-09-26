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Азиатско-Тихоокеанский банк взыскал 3,6 млрд рублей с бывшего акционера

Ведомости
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Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ) взыскал 3,6 млрд руб. с бывшего акционера «ППФИН регион» и кипрской компании V.M.H.Y Holdings Limited, следует из картотеки арбитражных дел. Согласно данным «Спарк-Интерфакса», V.M.H.Y Holdings Limited является владельцем «ППФИН региона».

Требования банка возникли по пяти договорам кредитных линий, которые были заключены в 2013–2015 гг. В общей сложности компании задолжали по ним 3,6 млрд руб., из которых 2,5 млрд руб. основного долга, а остальное – проценты по кредитам, пени и проценты за просрочку долга. Решение суда можно обжаловать в течение месяца.

Центробанк решил санировать АТБ в апреле 2018 г. На тот момент банк занимал 60-е место по величине активов среди российских банков. Основными бенефициарами банка были Андрей Вдовин, Питер Хамбро и Алексей Масловский. Они владели 59,17% через ООО «ППФИН регион». Еще 17,91% банка принадлежало фонду East Capital, 6,71% – Международной финансовой корпорации (IFC).

После объявления о санации АТБ списал все свои субординированные обязательства – точно так же, как и другие ранее санированные регулятором банки. Однако IFC смогла вернуть часть своих средств, заключив с АТБ мировое соглашение. Предусмотрены ли в соглашении денежные выплаты, банк не уточнял, но в его отчетности говорилось, что АТБ зарезервировал 1,4 млрд руб. по расчетам с IFC. ЦБ хотел продать АТБ в марте 2019 г., то есть через месяц после заключения мирового соглашения, но попытка не удалась: претенденты – Московский кредитный банк и Совкомбанк – не пришли на аукцион. Регулятор планирует продать свой пакет акций АТБ в 2020 г. после публикации отчетности за 2019 г.

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«Известия» не продлили контракт с журналистом, раскритиковавшим Шойгу

Ведомости
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Руководство «Известий» не продлило контракт с военным обозревателем Ильей Крамником, который в своем материале раскритиковал деятельность министра обороны Сергея Шойгу. Об этом журналист написал на своей странице в Facebоok. Сейчас он ищет другую работу.

На сайте «Известий» 24 сентября вышел материал Крамника «Пиар и его команда: достижения Сергея Шойгу на посту министра обороны», через несколько часов его удалили. В материале обозреватель писал, что реформа российской армии, которая началась в конце 2000-х гг., не может считаться заслугой Шойгу в полной мере, поскольку ключевые решения по данному вопросу были приняты предыдущим министром обороны Анатолием Сердюковым. После удаления материала с сайта «Известий» Крамник опубликовал текст у себя в Facebоok.

Поводом для колонки про Шойгу стало большое интервью министра, которое он дал газете «Московский комсомолец». Интервью было опубликовано на сайте издания 22 сентября под заголовком «Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию».

Пресс-служба «Известий» объяснила телерадиокомпании BBC, что контракт с Крамником истек 24 сентября и не был продлен, поскольку «автором были нарушены корпоративные стандарты работы». Публичное обсуждение решений редакции недопустимо для действующих сотрудников, пояснили в издании. Материал же был удален с сайта, потому что «не соответствовал редакционным стандартам», заявила пресс-служба. «Известия» подчеркнули, что решение было принято редакцией без давления со стороны каких-либо внешних источников. 

Крамник ранее работал в журналистском пуле, освещающем работу Минобороны. В беседе с «Новой газетой» обозреватель отметил, что после прихода Шойгу на пост министра формат общения ведомства с журналистами сильно изменился.

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Бизнес
Новости

«Победа», Nordwind и «Уральские авиалинии» попросили допуск к рейсам Москва — Лондон

Ведомости
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Авиакомпания «Победа» («дочка» «Аэрофлота»), Nordwind и «Уральские авиалинии» запросили допуски Росавиации к регулярным рейсам Москва — Лондон. Об этом свидетельствуют материалы к заседанию межведомственной комиссии при Минтрансе России. Из документа следует, что «Победа» и Nordwind просят допуск к полетам до семи раз в неделю, а «Уральские авиалинии» — до 14 раз.

Сейчас полеты между Москвой и Лондоном выполняют две авиакомпании — «Аэрофлот» и British Airways. Между Россией и Великобританией существует договоренность, по которой на маршруте могут работать не более двух перевозчиков от каждого государства: один из них может летать до 35 раз в неделю, второй — до 14, отмечает «Интерфакс». «Аэрофлот» может совершать до 35 рейсов в Лондон.

«Победа» ранее совершала рейсы в Лондон из петербургского аэропорта «Пулково». Однако в этом году она остановила международные полеты из Санкт-Петербурга. Причиной, как рассказывали источники «Ведомостей» в «Победе», стал конфликт с пограничной службой аэропорта: с начала года пограничники стали досматривать опечатанные и опломбированные кухонные отсеки на лайнерах авиакомпании, что привело к задержкам рейсов и сбоям в расписании по всей сети.

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Финансы
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«Интерфакс»: Минфин предложил включить в план приватизации «Аэрофлот» и РЖД

Ведомости
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Минфин предложил включить в программу приватизации на 2020–2022 гг. ряд крупных активов, в том числе «Аэрофлот», РЖД, «Первый канал», «Зарубежнефть» и Государственную транспортную лизинговую компанию, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ходом межведомственного обсуждения проекта.

Позже первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов отметил, что Минфин не планирует включать в план приватизации на ближайшие три года  «Аэрофлот», РЖД и «Первый канал», отмечает ТАСС.

Большинство этих компаний ранее входили в план приватизации на 2014–2016 гг., однако в плане 2017–2019 гг. их уже не было. Источник агентства уточняет, что включение пакетов крупных компаний в план приватизации не означает их обязательную продажу в этот период. Правительство специально прописывает в плане, что такие продажи происходят на основании отдельных решений президента и правительства, сообщил он.

Министр экономического развития Максим Орешкин в интервью РБК заявлял, что министерство считает нужным приватизировать банки, находящиеся под контролем ЦБ. О каких банках идет речь, он не уточнял. По плану доля государства в экономике должна снизиться с текущих 46–47% до 42%.

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Экономика
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Минфин предложил реструктурировать долги регионов на 75 млрд рублей

Ведомости
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Министерство финансов может реструктурировать регионам 75 млрд руб. бюджетных кредитов в 2020 г. при условии использования этих средств для развития, сообщил первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов. С таким предложением он выступил на заседании в Госдуме.

Силуанов рассказал, что Минфин сейчас готовит предложения по облегчению бремени по возврату кредитов перед Россией. «На следующий год субъекты России должны вернуть 75 млрд руб. бюджетных кредитов. Предложение: давайте рассмотрим возможности по реструктуризации этой задолженности», – цитирует вице-премьера ТАСС. Силуанов подчеркнул, что обязательным условием для реструктуризации станет то, что эти средства будут вкладываться в развитие, новые проекты в регионах и инфраструктуру.

Вице-премьер также рассказал, что Минфин выделил 10 субъектов, которые требуют дополнительной поддержки со стороны федерального центра. Для каждого из этих регионов будут приняты специальные программы по увеличению их экономического потенциала.

Кроме того, Силуанов подчеркнул, что необходимо поддерживать сельские территории, сообщив, что Минфин готов увеличить объем средств на их поддержку в бюджете на следующий год.

Ранее председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы Андрей Макаров предложил списать часть задолженности тем регионам, которые эффективно выполняют майский указ президента России Владимира Путина. Он отметил, что закредитованность – одна из основных проблем, которая как дамоклов меч висит над регионами. Минфин согласился рассмотреть идею Макарова.

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Бизнес
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McDonald's запустит эксперимент по продаже бургеров с растительным мясом Beyond Meat

Ведомости
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McDonalds’ запустит в Канаде тестовые продажи бургера с котлетой из растительного мяса Beyond Meat. Об этом сообщается на сайте компании.

Бургер будет называться P. L. T., что расшифровывается как Plant. Lettuce. Tomato (Растение. Лист салата. Томат). Это отсылка к названию другого бургера, который выпускает McDonald’s, – B. L. T., в котором первое слово (bacon – «бекон»), заменено на слово «растение».

«P. L. T. содержит растительную котлету Beyond Meat, которая произведена самой сетью McDonald’s специально для McDonald’s и имеет тот самый культовый вкус, который любят и знают наши клиенты», – отмечается в сообщении. Котлета не содержит ни искусственных красителей, ни ароматизаторов, подчеркивает сеть.

Эксперимент будет запущен на юго-западе канадской провинции Онтарио. Он стартует 30 сентября и продлится 12 недель.

Beyond Meat базируется в Лос-Анджелесе. Она основана в 2009 г. Компания производит аналоги мяса из растительных ингредиентов, к примеру изолята горохового белка и кокосового масла. В мае стартап провел IPO, среди его инвесторов – Билл Гейтс, Леонардо Ди Каприо, сооснователь Twitter Биз Стоун.

Некоторые сети уже запустили блюда с растительным мясом Beyond Meat в России. Об этом объявляли «Теремок» и Pizza Hut. Продукция Beyond Meat уже есть в меню TGI Friday's, а также на полках сети магазинов «Лента», писал «Коммерсантъ». Кроме того, растительное мясо может появиться в «Перекрестке» и «Азбуке вкуса».

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Экономика
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Минфин предложил выделить «Первому каналу» на 4 млрд рублей больше

Ведомости
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В 2020 г. «Первый канал» может получить из бюджета 6,5 млрд руб., говорится в приложении к проекту федерального бюджета на 2020 г. и плановый период 2021–2022 гг. Это на 4 млрд руб. больше по сравнению с 2019 г.

Субсидия «Первому каналу» выделяется на покрытие затрат на производство и приобретение контента, наполнение им эфира и т. д. Прежде телеканал нечасто получал подобные субсидии: за последние несколько лет всего два раза: в 2017 г. – 3 млрд руб., в 2019 г. – 2,5 млрд руб. Они утверждались поправками в уже принятый и действующий закон о федеральном бюджете. В 2018 г. убыток «Первого канала» вырос в четыре раза до 6,8 млрд руб., следует из отчетности «СПАРК-Интерфакса».

На финансирование ВГТРК Министерство финансов предлагает выделить 24,2 млрд руб. в 2020 г., в 2021 и 2022 гг. – по 21,4 млрд руб.

Субсидии на организацию вещания в малонаселенных пунктах в 2020 г. «Первому каналу», НТВ, каналам «Карусель», «ТВ Центр» и «Национальный спортивный телеканал» и телерадиокомпании «Петербург» Минфин предложил выделить в размере 7,4 млрд руб., в 2021 и 2022 гг. – до 7,2 млрд руб., говорится в проекте.

Финансирование телеканала «ТВ-новости» (Russia Today) составит в 2020 г. почти 23 млрд руб., в 2021 г. – 18,2 млрд руб., в 2022 г. – 18,5 млрд руб. Финансирование телеканала «Звезда» составит по 2 млрд руб. ежегодно.

Технологии
Новости

На российский аналог «Википедии» за три года потратят 1,7 млрд рублей

Ведомости
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В ближайшие три года правительство планирует выделить почти 1,7 млрд руб. на создание российского аналога «Википедии», следует из приложения к проекту федерального бюджета на 2020 г. и плановый период 2021–2022 гг. Реализацией проекта будет заниматься издательство «Большая российская энциклопедия». Согласно документу, в 2020 г. ему планируется выделить около 685 млн руб., в 2021 г. – более 830 млн руб., а в 2022 г. – 169 млн руб.

В июле Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций представило правила выделения субсидий на создание «общенационального интерактивного энциклопедического портала», который должен стать аналогом Большой российской энциклопедии и отечественным конкурентом «Википедии». В документе перечислялись статьи расходов: различная литература, подписка на периодические издания и платные интернет-ресурсы, съемки в музеях, театрах, архивные материалы, разработка программного обеспечения.

«Википедия» – это общедоступная многоязычная универсальная интернет-энциклопедия со свободным контентом. Владелец сайта – американская некоммерческая организация «Фонд Викимедиа», имеющая 37 региональных представительств.

Политика
Новости

СКР назвал основные версии жесткой посадки Boeing в Барнауле

Ведомости
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Причиной жесткой посадки самолета Boeing 767-300 в Барнауле могла стать ошибка пилотирования или некачественное техническое обслуживание судна перед вылетом, заявили ТАСС в пресс-службе Западно-Сибирского следственного управления Следственного комитета на транспорте.

«Точнее будет известно после ряда экспертиз, изучения большого объема документов», – отметили в пресс-службе. Предварительное следствие будет вестись два месяца, уточнили в СКР.

Ранее СКР сообщил о возбуждении уголовного дела по факту нарушения правил безопасности и эксплуатации самолета (ч. 1 ст. 263 УК).

В среду, 25 сентября, в 17.21 мск в аэропорту Барнаула во время посадки у Boeing 767-300 загорелась задняя правая стойка шасси. Пожар быстро потушили, пассажиров эвакуировали. Всего на борту находились 344 человека – 334 пассажира и 10 членов экипажа. Во время эвакуации пострадали 56 пассажиров, большинство из них получили телесные повреждения. В больницу был доставлен один пассажир, состояние его здоровья удовлетворительное.

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Технологии
Новости

Московский суд отказался рассматривать иск к Шварценеггеру и Джеки Чану

Ведомости
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Арбитражный суд Москвы вернул без рассмотрения иск управляющего обанкротившейся кинокомпании «Русская фильм группа» (РФГ), снявшей фильм «Вий», о взыскании около 217 млн руб. с актеров Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на определение суда.

В августе конкурсный управляющий РФГ Кирилл Бодров потребовал взыскать 216,6 млн руб. с китайской China Film Group, а также с актеров Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера. Кинокомпания финансировала фильм «Тайна печати дракона», но доход с него банкротящаяся РФГ получить пока не может, указывал управляющий. China Film Group – сопродюсер «Тайны печати дракона», а Чан и Шварценеггер сыграли эпизодические роли. Из-за процессуальных нарушений иск был оставлен без движения.

В начала сентября суд по просьбе Бодрова освободил его от исполнения обязанностей конкурсного управляющего и утвердил на эту должность Наталью Никифорову. Она 20 сентября обратилась с ходатайством о возвращении иска к Шварценеггеру, Чану и China Film Group Corporation. Суд удовлетворил ее просьбу.

Продюсер «Тайны печати дракона» Алексей Петрухин, в свою очередь, называл требования РФГ «совершенно пустыми» и бесперспективными. Продюсеры фильма подали встречный иск к Бодрову в защиту Джеки Чана и Шварценеггера.

Политика
Новости

Кремль заявил об отсутствии понимания со стороны НАТО в вопросе о ракетах

Ведомости
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин направил в основные страны Европы и Азии, а также в международные организации послание, предложив ввести мораторий на ракеты средней и меньшей дальности (РСМД). «Президент Путин продолжает, несмотря на то что по вине Вашингтона произошел слом договора о РСМД, усилия, с тем чтобы не допустить роста напряженности, дестабилизацию обстановки в плане глобальной безопасности и стабильности в случае размещения ракет средней и меньшей дальности, что раньше было запрещено», – сказал Песков журналистам.

По его словам, Путин в послании как раз призвал воздерживаться от размещения этих систем вооружения. «Это не предусматривает каких-либо ответов, но в то же время пока и понимания мы не встретили», – добавил пресс-секретарь.

Накануне «Коммерсантъ» сообщил, что Путин 19 сентября отправил послание в страны НАТО с предложением, которое касается РСМД. В нем президент, по данным издания, заверил, что Россия не собирается размещать ракеты в Европе или других регионах, пока от этого будут воздерживаться США. Путин призвал американцев и их союзников взять на себя аналогичные обязательства.

Договор о РСМД между СССР и США предусматривал ликвидацию баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней и меньшей дальности с запретом на их разработку и развертывание. В начале февраля 2019 г. президент США Дональд Трамп заявил о приостановке действия договора из-за нарушений со стороны России. Москва отвергла эти обвинения, в ответ заявив о нарушениях со стороны Вашингтона.

Финансы
Новости

Суд удовлетворил иск Промсвязьбанка к Lerage Holdings на 2,6 млрд рублей

Ведомости
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Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Промсвязьбанка к кипрской компании Lerage Holdings Limited на 2,6 млрд руб., сообщает «Интерфакс». В сумму исковых требований вошли 2,4 млрд руб. номинальной стоимости облигаций и 157,4 млн руб. купонного дохода. Суд также постановил взыскать проценты, начисленные с 22 марта прошлого года по день исполнения обязательств.

Помимо этого суд оставил без рассмотрения совместные требования банка и компании «Синум групп» к Lerage Holdings на 2,6 млрд руб., заявленные при подаче иска.

Lerage Holdings была поручителем московской компании «ПСН проперти менеджмент» при выпуске облигаций.

В конце апреля Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Промсвязьбанка к «ПСН проперти менеджмент» о взыскании 2,6 млрд руб. долга по облигациям. Помимо этого суд взыскал с «ПСН проперти менеджмент» в пользу московского «Синум групп» 7,6 млрд руб. номинальной стоимости облигаций, 490,8 млн руб. купонного дохода и проценты за пользование чужими деньгами с 22 марта 2018 г. по дату фактической уплаты долга. В марте суд объединил в одно производство иски «Синум групп» и Промсвязьбанка к «ПСН проперти менеджмент» о взыскании 10,6 млрд руб. Объединение суд обосновал тем, что у исков одинаковые причины подачи.

В декабре 2017 г. Центробанк решил провести санацию Промсвязьбанка. В прошлом году правительство передало банк Росимуществу и сделало его основным банком по гособоронзаказу и крупным госконтрактам. Ранее банк принадлежал братьями Алексею и Дмитрию Ананьевым.

Выведенные миллиарды: как государство и бизнес судятся с банкирами

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