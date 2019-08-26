Азиатско-Тихоокеанский банк вернул кредитору деньги по списанному долгу
ЦБ ранее настаивал на списании субординированных кредитов при санации
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Андрей Махонин / для Ведомостей
Санируемый силами ЦБ Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ) вернул Международной финансовой корпорации (IFC) деньги, которые она потеряла в нем из-за списания субординированного кредита.
АТБ полностью исполнил обязательства перед IFC, говорится в его полугодовой бухгалтерской отчетности.
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