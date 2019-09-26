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Орешкин посетил собрание инвесторов Baring Vostok, на которое не пустили Калви

Ведомости
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Министр экономического развития Максим Орешкин приехал на ежегодную встречу фонда Baring Vostok с инвесторами, сообщил РБК, ссылаясь на фотографию с мероприятия. Представитель Baring Vostok подтвердил изданию эту информацию, отметив, что Орешкин выступил с речью, общался с инвесторами и отвечал на их вопросы. Запись мероприятия не велась, уточнил он.

«К сожалению, впервые за 25 лет Майкл Калви, основатель фонда и последовательный сторонник инвестиций в Россию, не смог принять участие в нем [мероприятии]. Поэтому мы очень признательны министру экономического развития Максиму Орешкину за то, что он нашел время обсудить перспективы развития российской экономики с международными инвесторами, подтвердив готовность и заинтересованность государства к открытому диалогу с международным инвестиционным сообществом», – сказал «Ведомостям» представитель Baring.

Защита Калви подавала в Следственный комитет просьбу разрешить ему участвовать в собрании инвесторов. Но ведомство ему отказало.

Общее собрание инвесторов фондов Baring Vostok проводится раз в год в Москве. Команда Baring Vostok представляет инвесторам из Европы, Северной Америки, Азии и Ближнего Востока результаты деятельности, стратегию, обзор макроэкономической ситуации и конкурентной среды в России и СНГ. На мероприятие приглашаются специальные докладчики – эксперты в области экономики, макроанализа, инвестиций, а также представители портфельных компаний.

Калви, четырех сотрудников фонда и бывшего предправления банка «Восточный» арестовали в феврале. Их обвиняют в хищении из этого банка 2,5 млрд руб.

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Администрацию Элисты возглавил бывший лидер ДНР

Ведомости
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Бывший исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Дмитрий Трапезников избран депутатами Элистинского городского собрания на пост временно исполняющего обязанности главы города, сообщается на сайте администрации Элисты.

РБК со ссылкой на близкий к Кремлю источник пишет, что кандидатуру Трапезникова главе Калмыкии Бату Хасикову предложил помощник президента Владислав Сурков.

Трапезников родился 12 апреля 1981 г. в Краснодаре. Как сообщается в его биографии на сайте Элисты, в 2004 г. он с окончил Донбасскую государственную академию строительства и архитектуры, в 2005 г. стал выпускником Донецкого государственного университета управления. В 2017 г. окончил обучение в магистратуре сразу двух вузов — Донецкой академии управлении и госслужбы, а также Кабардино-Балкарского государственного университета им. Бербекова в Нальчике.

В начале 2000-х Трапезников работал в Донецке менеджером футбольного клуба «Шахтер», потом занимался бизнесом. С 2016 г. Трапезников был председателем совета министров ДНР. Он стал исполняющим обязанности главы ДНР 31 августа 2018 г. после того, как во время взрыва в Донецке погиб лидер самопровозглашенной республики Александра Захарченко. Через неделю Трапезникова сменил Денис Пушилин, который до сих пор руководит ДНР. Трапезников поддержал его назначение. 

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Орешкин рассказал подробности своего выступления на собрании инвесторов Baring Vostok

Ведомости
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Министр экономического развития Максим Орешкин говорил с участниками собрания инвесторов Baring Vostok про инвестиционный климат. Об этом он сам рассказал Forbes.

По его словам, обсуждалось развитие российской экономики, был вопрос и про уголовное дело против основателя Baring Vostok Майкла Калви. «Изложил открыто свою позицию. Она ничем не отличается от озвученной мною ранее», – подчеркнул Орешкин.

Как рассказал Forbes близкий к Baring Vostok источник, Орешкина на собрание пригласили представители фонда. Никого из чиновников больше не звали.

Один из участников встречи сказал, что министр, в частности, обозначил основные проблемные зоны для инвестиций в России и представил свое видение того, что правительство хочет делать для улучшения ситуации для инвесторов. «Сказал, что есть определенный оптимизм: приходите и инвестируйте», – добавил собеседник.

Еще один присутствовавший на встрече источник отметил, что Орешкин общался с инвесторами «на великолепном английском». Инвесторы, присутствовавшие на собрании, не задавали вопросов министру, рассказал собеседник. По его словам, вместо них к руководителю ведомства обращалась старший партнер Baring Vostok Елена Ивашенцева.

О том, что Орешкин посетил собрание инвесторов Baring Vostok, ранее сообщил РБК. Представитель фонда это подтвердил.

Калви не присутствовал на собрании впервые за 25 лет. Защита просила Следственный комитет отпустить его на это мероприятие. Но ведомство отказало.

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Политика
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США ввели санкции против трех россиян и пяти российских судов

Ведомости
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Минфин США ввел ограничительные меры против трех россиян, а также российской компании и пяти судов из-за нарушений санкционного режима против Сирии. Об этом сообщается на сайте американского ведомства.

Под санкции попали россияне Илья Логинов, Иван Окороков, Карен Степанян. По данным минфина США, все они – сотрудники транспортно-логистического холдинга «Совфрахт», который уже попал под ограничительные меры в 2016 г. Под санкциями также оказалось ООО «Маритайм ассистанс» и пять судов, которые, по данным минфина США, принадлежат судоходной компании «Транспетрочарт».

Как пояснило американское ведомство, санкции введены из-за «схемы по обходу санкций, которая предполагала доставку авиатоплива российским силам, действующим в Сирии». ООО «Маритайм ассистанс» – подставная фирма, связанная с «Совфрахтом», отметил минфин США, а трое россиян, которые попали под санкции, организовали указанную схему.

Минюст США ранее предъявил обвинения Логинову, Окорокову, Степаняну и еще двум россиянам – Алексею Конкову и Людмиле Шмельковой. Все они, отмечало ведомство, – сотрудники «Совфрахта», которые в обход санкций поставляли авиатопливо в Сирию. Также обвинения были предъявлены трем сирийцам.

Санкции США против компании «Совфрахт» вошли в пакет ограничительных мер, которые были введены в сентябре 2016 г. Причиной стала ее работа в Крыму.

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Политика
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Задержавшие Голунова экс-полицейские обратились в суд для восстановления на службе

Ведомости
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Трое бывших полицейских, задержавших журналиста Ивана Голунова по делу о наркотиках, подали в суд иски с требованием восстановить их на службе в МВД. Информация об этом размещена в картотеке судебных дел.

Иски подали полковник Андрей Щиров, сержант Роман Феофанов и оперативник Максим Уметбаев. Щиров и Феофанов просят суд признать приказ об увольнении недействительным и восстановить их на службе, в деле Уметбаева в графе «Категория дела» говорится: «иные споры по делам о восстановлении на госслужбе». Ответчиками по всем искам являются столичное управление МВД и УВД по ЗАО Москвы.

Первое судебное заседание по иску Феофанова прошло 25 сентября, перед этим 11 сентября была проведена беседа, отмечается в материалах дела. По делам Щирова и Уметбаева заседания еще не проходили. У Щирова назначена беседа на 2 октября, с Уметбаевым беседа прошла 27 сентября.

В пресс-службе Мосгорсуда «МБХ медиа» рассказали, что дело имеет гриф «секретно» и рассматривается в закрытом режиме.

Голунова задержали 6 июня, его обвинили в покушении на сбыт наркотиков. Позже журналист рассказал, что сотрудники полиции избили его, в отделении УВД по ЗАО Москвы его заставили раздеться догола для досмотра и пытались снять отпечатки пальцев. Ему не разрешали позвонить адвокату или предупредить родственников о задержании. Адвокат у Голунова появился только через 15 часов после задержания. Через пять дней обвинения с Голунова были сняты из-за недоказанности его участия в совершении преступления. 13 июня в связи с делом Голунова были уволены два генерала МВД – начальник УВД по ЗАО Москвы Андрей Пучков и начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрий Девяткин. Позже в интервью телеведущей Ксении Собчак Голунов заявил, что был избит полицейским Максимом Уметбаевым. Тот два раза ударил его кулаком в висок, а потом наступил ногой на грудь.

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Экономика
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Кудрин заступился за ЦБ после слов Путина о подкручивании показателей

Ведомости
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Центробанк «подкручивает» инфляцию, влияя на ее уровень своими инструментами и механизмами, речь не идет о недостоверности статистики, заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая в Госдуме. Об этом сообщает RNS. Кудрин подчеркнул, что считает статистику по инфляции достоверной.

«Вопрос, который прозвучал на днях, что Центральный банк подкручивает – имеется в виду не статистику, не цифры, имеется в виду, что у Центрального банка есть инструменты, механизмы, это мандат Центрального банка – влиять на инфляцию», – цитирует Кудрина «РИА Новости».

Накануне президент Владимир Путин на совещании с членами правительства заметил, что одна из причин снижения инфляции в России – подкрутка, которую ЦБ сделал в ожидании прихода в экономику 700 млрд руб. Но эти деньги задерживаются из-за недостаточно активной работы над национальными проектами, заявил президент. «Центральный банк в ожидании этих 700 млрд немножко подкрутил макроэкономические показатели. Вот и результат: инфляция ниже целевых показателей», – высказал мнение Путин.

ЦБ отказался от комментариев. В конце августа Минэкономразвития обнародовало новый макроэкономический прогноз на срок до 2024 г. В нем снижен прогноз инфляции на текущий год с 4,3 до 3,8% и на 2020 г. – с 3,8 до 3%.

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Политика
Новости

Фигурант «московского дела» Миняйло сообщил о прекращении дела против него

Ведомости
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Уголовное дело против Алексея Миняйло прекращено, передает телеканал «Дождь» со ссылкой на его заявление. Басманный суд 26 сентября освободил Миняйло из СИЗО.

По мнению судьи Артура Карпова, в материалах дела не содержалось признаков массовых беспорядков. С учетом этого суд не нашел оснований для лишения Миняйло свободы. Его обвиняли в участии в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК) во время акции 27 июля.

Руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков опубликовал постановление Следственного комитета России (СКР) о прекращении дела против Миняйло. В материалах говорится, что в ходе расследования уголовного дела выяснилось, что Миняйло 27 июля участвовал в несанкционированных акциях протеста, но не применял насилия против представителей власти, не использовал оружие и не повреждал чужое имущество. Таким образом, он не принимал участия в массовых беспорядках. Его действия необходимо квалифицировать как административное правонарушение, решил СКР.

Представлявший интересы Миняйло адвокат Алан Гамазов подтвердил «Ведомостям» прекращение уголовного дела против него. Он не смог сказать, как будет в дальнейшем развиваться дело в отношении других фигурантов по статье о массовых беспорядках: «Все-таки у Миняйло была особая ситуация. Мы предоставили алиби, что его не было на акции», – отметил он.

Миняйло – сотрудник проекта по социализации детей «Полдень». Летом он работал волонтером в штабе кандидата в депутаты Мосгордумы Любови Соболь. Его, в отличие от других фигурантов «московского дела», обвиняют только в участии в массовых беспорядках. Миняйло не признает вину. По его словам, 27 июля он весь день провел в Хамовническом суде, куда доставили Соболь после задержания в центре сбора подписей. Миняйло задержали уже вечером, когда он шел к Трубной площади. Он провел под арестом почти два месяца.

Политика
Новости

Конгресс США опубликовал текст жалобы разведчика на Трампа

Ведомости
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Комитет палаты представителей США по разведке опубликовал текст жалобы на действия президента Дональда Трампа, поступившей от сотрудника спецслужб. Текст опубликован на девяти страницах, но виден не полностью, некоторые абзацы засекречены.

Разведчик написал, что в рамках исполнения своих обязанностей узнал, что Трамп использует свои президентские полномочия, чтобы «добиться вмешательства другой страны в выборы в США 2020 г.». Это выразилось в том, что Трамп просит руководство Украины расследовать деятельность сына его политического оппонента Джо Байдена – Хантера Байдена. Разведчик выразил серьезную обеспокоенность тем, что Трамп пытался оказать влияние на власти Украины в вопросе расследования действий Хантера Байдена. В жалобе он подробно пересказал содержание разговора Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским и отметил, что узнал об этом от нескольких чиновников Белого дома. По его словам, чиновники были крайне обеспокоены беседой президентов.

Также он указал, что некоторые высокопоставленные сотрудники Белого дома позже предпринимали значительные усилия, чтобы ограничить доступ к расшифровке разговора. Это, по мнению сотрудника разведки, служит доказательством того, что в администрации Трампа понимали, что действия президента были неправильными.

Разговор между Трампом и Зеленским, который прошел 25 июля, оказался в центре скандала. Американского лидера заподозрили в том, что во время беседы он пытался надавить на Зеленского, чтобы тот содействовал адвокату Трампа Рудольфу Джулиани в запуске расследования возможных коррупционных связей Хантера Байдена – сына Джо Байдена, который является фаворитом текущей предвыборной гонки от демократической партии. Байден-старший был вице-президентом при Бараке Обаме и среди прочего отвечал за связи с Украиной, а его сын занимал пост в совете директоров украинского газового холдинга Burisma. Белый дом опубликовал расшифровку. Во время разговора Трамп упоминал Байдена, и Зеленский пообещал, что новый генпрокурор Украины изучит эту ситуацию.

Из-за разговора Трампа и Зеленского спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси 25 сентября объявила о начале процедуры импичмента американского президента. Она отметила, что поведение Трампа во время разговора с украинским президентом – это нарушение конституционных обязанностей главы государства

Технологии
Новости

«Известия» уволили журналиста после его критики Шойгу

Ведомости
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Руководство «Известий» не продлило контракт с военным обозревателем Ильей Крамником, который в своем материале раскритиковал деятельность министра обороны Сергея Шойгу. Об этом журналист написал на своей странице в Facebоok. Сейчас он ищет другую работу.

На сайте «Известий» 24 сентября вышел материал Крамника «Пиар и его команда: достижения Сергея Шойгу на посту министра обороны», через несколько часов его удалили. В материале обозреватель писал, что реформа российской армии, которая началась в конце 2000-х гг., не может считаться заслугой Шойгу в полной мере, поскольку ключевые решения по данному вопросу были приняты предыдущим министром обороны Анатолием Сердюковым. После удаления материала с сайта «Известий» Крамник опубликовал текст у себя в Facebоok.

Поводом для колонки про Шойгу стало большое интервью министра, которое он дал газете «Московский комсомолец». Интервью было опубликовано на сайте издания 22 сентября под заголовком «Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию».

Пресс-служба «Известий» объяснила Русской службе BBC, что контракт с Крамником истек 24 сентября и не был продлен, поскольку «автором были нарушены корпоративные стандарты работы». Публичное обсуждение решений редакции недопустимо для действующих сотрудников, пояснили в издании. Материал же был удален с сайта, потому что «не соответствовал редакционным стандартам», заявила пресс-служба. «Известия» подчеркнули, что решение было принято редакцией без давления со стороны каких-либо внешних источников. 

Крамник ранее работал в журналистском пуле, освещающем работу Минобороны. В беседе с «Новой газетой» обозреватель отметил, что после прихода Шойгу на пост министра формат общения ведомства с журналистами сильно изменился.

Бизнес
Новости

«Победа», Nordwind и «Уральские авиалинии» попросили допуск к рейсам Москва – Лондон

Ведомости
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Авиакомпания «Победа» («дочка» «Аэрофлота»), Nordwind и «Уральские авиалинии» запросили допуски Росавиации к регулярным рейсам Москва – Лондон. Об этом свидетельствуют материалы к заседанию межведомственной комиссии при Минтрансе России. Из документа следует, что «Победа» и Nordwind просят допуск к полетам до семи раз в неделю, а «Уральские авиалинии» – до 14 раз.

Сейчас полеты между Москвой и Лондоном выполняют две авиакомпании – «Аэрофлот» и British Airways. Между Россией и Великобританией существует договоренность, по которой на маршруте могут работать не более двух перевозчиков от каждого государства: один из них может летать до 35 раз в неделю, второй – до 14, отмечает «Интерфакс». «Аэрофлот» может совершать до 35 рейсов в Лондон.

«Победа» ранее совершала рейсы в Лондон из петербургского аэропорта «Пулково». Однако в этом году она остановила международные полеты из Санкт-Петербурга. Причиной, как рассказывали источники «Ведомостей» в «Победе», стал конфликт с пограничной службой аэропорта: с начала года пограничники стали досматривать опечатанные и опломбированные кухонные отсеки на лайнерах авиакомпании, что привело к задержкам рейсов и сбоям в расписании по всей сети.

Финансы
Новости

«Интерфакс»: Минфин предложил включить в план приватизации «Аэрофлот» и РЖД

Ведомости
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Минфин предложил включить в программу приватизации на 2020–2022 гг. ряд крупных активов, в том числе «Аэрофлот», РЖД, «Первый канал», «Зарубежнефть» и Государственную транспортную лизинговую компанию, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ходом межведомственного обсуждения проекта.

Позже первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов отметил, что Минфин не планирует включать в план приватизации на ближайшие три года «Аэрофлот», РЖД и «Первый канал», отмечает ТАСС.

Большинство этих компаний ранее входили в план приватизации на 2014–2016 гг., однако в плане 2017–2019 гг. их уже не было. Источник агентства уточняет, что включение пакетов крупных компаний в план приватизации не означает их обязательную продажу в этот период. Правительство специально прописывает в плане, что такие продажи происходят на основании отдельных решений президента и правительства, сообщил он.

Министр экономического развития Максим Орешкин в интервью РБК заявлял, что министерство считает нужным приватизировать банки, находящиеся под контролем ЦБ. О каких банках идет речь, он не уточнял. По плану доля государства в экономике должна снизиться с текущих 46–47% до 42%.

Финансы
Новости

Азиатско-Тихоокеанский банк взыскал 3,6 млрд рублей с бывшего акционера

Ведомости
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Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ) взыскал 3,6 млрд руб. с бывшего акционера «ППФИН регион» и кипрской компании V.M.H.Y Holdings Limited, следует из картотеки арбитражных дел. Согласно данным «Спарк-Интерфакса», V.M.H.Y Holdings Limited является владельцем «ППФИН региона».

Требования банка возникли по пяти договорам кредитных линий, которые были заключены в 2013–2015 гг. В общей сложности компании задолжали по ним 3,6 млрд руб., из которых 2,5 млрд руб. основного долга, а остальное – проценты по кредитам, пени и проценты за просрочку долга. Решение суда можно обжаловать в течение месяца.

Центробанк решил санировать АТБ в апреле 2018 г. На тот момент банк занимал 60-е место по величине активов среди российских банков. Основными бенефициарами банка были Андрей Вдовин, Питер Хамбро и Алексей Масловский. Они владели 59,17% через ООО «ППФИН регион». Еще 17,91% банка принадлежало фонду East Capital, 6,71% – Международной финансовой корпорации (IFC).

После объявления о санации АТБ списал все свои субординированные обязательства – точно так же, как и другие ранее санированные регулятором банки. Однако IFC смогла вернуть часть своих средств, заключив с АТБ мировое соглашение. Предусмотрены ли в соглашении денежные выплаты, банк не уточнял, но в его отчетности говорилось, что АТБ зарезервировал 1,4 млрд руб. по расчетам с IFC. ЦБ хотел продать АТБ в марте 2019 г., то есть через месяц после заключения мирового соглашения, но попытка не удалась: претенденты – Московский кредитный банк и Совкомбанк – не пришли на аукцион. Регулятор планирует продать свой пакет акций АТБ в 2020 г. после публикации отчетности за 2019 г.

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