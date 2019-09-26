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Орешкин посетил собрание инвесторов Baring Vostok, на которое не пустили Калви

Министр экономического развития Максим Орешкин приехал на ежегодную встречу фонда Baring Vostok с инвесторами, сообщил РБК, ссылаясь на фотографию с мероприятия. Представитель Baring Vostok подтвердил изданию эту информацию, отметив, что Орешкин выступил с речью, общался с инвесторами и отвечал на их вопросы. Запись мероприятия не велась, уточнил он.

«К сожалению, впервые за 25 лет Майкл Калви, основатель фонда и последовательный сторонник инвестиций в Россию, не смог принять участие в нем [мероприятии]. Поэтому мы очень признательны министру экономического развития Максиму Орешкину за то, что он нашел время обсудить перспективы развития российской экономики с международными инвесторами, подтвердив готовность и заинтересованность государства к открытому диалогу с международным инвестиционным сообществом», – сказал «Ведомостям» представитель Baring.

Защита Калви подавала в Следственный комитет просьбу разрешить ему участвовать в собрании инвесторов. Но ведомство ему отказало.

Общее собрание инвесторов фондов Baring Vostok проводится раз в год в Москве. Команда Baring Vostok представляет инвесторам из Европы, Северной Америки, Азии и Ближнего Востока результаты деятельности, стратегию, обзор макроэкономической ситуации и конкурентной среды в России и СНГ. На мероприятие приглашаются специальные докладчики – эксперты в области экономики, макроанализа, инвестиций, а также представители портфельных компаний.

Калви, четырех сотрудников фонда и бывшего предправления банка «Восточный» арестовали в феврале. Их обвиняют в хищении из этого банка 2,5 млрд руб.