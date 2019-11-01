Финансы

Новости

ЦБ отозвал лицензию у российского подразделения Danske Bank

Центробанк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у петербургского «Данске банка» на основании ходатайства, поданного акционером, сообщается на сайте регулятора. В соответствии со ст. 61 Гражданского кодекса России акционер банка принял решение в добровольном порядке ликвидировать банк.

Согласно последнему финансовому отчету, представленному ЦБ, кредитная организация способна удовлетворить требования кредиторов. «В АО «Данске банк» будет назначена ликвидационная комиссия», – отмечается в сообщении.

Согласно данным ЦБ, по величине активов «Данске банк» занимал 240-е место в российской банковской системе. Банк является участником системы страхования вкладов.

Акционерное общество «Данске банк» (сокращенное наименование АО «Данске банк») зарегистрировано Банком России 28 ноября 1996 г. и имеет универсальную лицензию на осуществление банковских операций с юридическими и физическими лицами в рублях и иностранной валюте №3307.

«Данске банк» был учрежден в 1996 г. С 1996 по 2005 г. он работал под названием «Первый Судоходный банк» и располагался в Архангельске. В начале 2006 г. банк изменил название на «Профибанк» и переехал в Санкт-Петербург. В августе 2006 г. акционером банка стал финский Sampo Bank. В январе 2007 г. финский банк купил крупнейший коммерческий банк Дании Danske Bank. В июне 2007 г. «Профибанк» был переименован в «Данске банк». На момент ликвидации банка его базовый капитал составлял 5 млрд руб., сообщается на сайте кредитной организации.