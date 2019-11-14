Суд прекратил производство по делу о банкротстве Дмитрия Ананьева
Арбитражный суд Москвы прекратил производство по делу о банкротстве бывшего председателя правления и одного из бенефициаров Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Ананьева, сообщает «Интерфакс». Заявление о банкротстве было подано в марте конкурсным управляющим ООО «Зерновая компания «Настюша».
По данным агентства «Прайм», ранее суд обязал Ананьева представить сведения об имеющемся у него имуществе и банковских счетах. Представитель Ананьева отметил, что возражает против открытия в отношении должника сразу процедуры реализации имущества, о которой просил заявитель.
Суд в рамках дела о взыскании с бывших руководителей ПСБ более 282 млрд руб. наложил арест на активы Ананьева — три земельных участка, две квартиры, четыре автомобиля, доли в компаниях, квартирах и помещениях, денежные счета и самолет Bombardier Challenger 650. Представитель конкурсного управляющего «Настюши» Антона Никеева ранее говорил в суде, что требования к должнику основаны на двух судебных актах Девятого арбитражного апелляционного суда, взыскавшего в марте с Ананьева в пользу зерновой компании около 2,8 млрд руб.
Басманный суд 10 сентября заочно арестовал Дмитрия Ананьева и его брата Алексея по обвинению в растрате 66 млрд руб. и $575 млн. ЦБ решил санировать Промсвязьбанк (ПСБ) в декабре 2017 г. В 2018 г. банк был передан Росимуществу и назначен основным банком по гособоронзаказу и крупным госконтрактам. После прихода временной администрации в банк ЦБ сразу заявил о целом ряде подозрительных сделок. Именно в связи с этими сделками были заочно были арестованы Ананьевы.
Компания «Настюша» – один из крупнейших в Московском регионе производителей хлебобулочных изделий – была признана банкротом 21 февраля 2018 г. Прошлым летом Тверской суд Москвы арестовал гендиректора и одного из совладельцев «Настюши» Игоря Пинкевича. Он подозревается в мошенничестве при строительстве жилых районов «Царицыно-1» и «Царицыно-2» (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до девяти лет лишения свободы).