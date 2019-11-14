Суд прекратил производство по делу о банкротстве Дмитрия Ананьева

Басманный суд 10 сентября заочно арестовал Дмитрия Ананьева и его брата Алексея по обвинению в растрате 66 млрд руб. и $575 млн. ЦБ решил санировать Промсвязьбанк (ПСБ) в декабре 2017 г. В 2018 г. банк был передан Росимуществу и назначен основным банком по гособоронзаказу и крупным госконтрактам. После прихода временной администрации в банк ЦБ сразу заявил о целом ряде подозрительных сделок. Именно в связи с этими сделками были заочно были арестованы Ананьевы.