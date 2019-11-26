Финансы

Набиуллина предостерегла российские банки от операций в евро

Ведомости
Ведомости

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина предостерегла российские банки от операций в евро из-за отсутствия прибыли. Об этом она рассказала в интервью немецкой газете Handelsblatt.

«Когда вкладчики вносят средства на счета в евро, то эти деньги банки должны где-то размещать, и при этом практически остаются только инструменты с минусовыми процентами», – сказала Набиуллина. По ее словам, из-за запрета отрицательных процентов для сбережений в России банки «так подняли сборы за обслуживание счетов в евро, что в этой валюте едва ли можно держать сберегательные счета». Набиуллина также отметила, что ЦБ следит за тем, чтобы российские банки не шли на слишком высокие валютные риски.

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По данным статистики ЦБ за январь – октябрь, темпы роста валютных вкладов населения более чем вдвое опережают рублевые, несмотря на более низкие ставки. При том что в октябре по сравнению с сентябрем объем валютного портфеля в долларовом эквиваленте снизился на 0,3%, прирост с начала года составил 9,2%. На 1 ноября на валютных вкладах находилось $96 млрд. Рублевые вклады с начала года выросли лишь на 4%, в октябре – на 0,4% до 23,251 трлн руб.

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