Набиуллина предостерегла российские банки от операций в евро

«Когда вкладчики вносят средства на счета в евро, то эти деньги банки должны где-то размещать, и при этом практически остаются только инструменты с минусовыми процентами», – сказала Набиуллина. По ее словам, из-за запрета отрицательных процентов для сбережений в России банки «так подняли сборы за обслуживание счетов в евро, что в этой валюте едва ли можно держать сберегательные счета». Набиуллина также отметила, что ЦБ следит за тем, чтобы российские банки не шли на слишком высокие валютные риски.