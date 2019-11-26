Набиуллина предостерегла российские банки от операций в евро
Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина предостерегла российские банки от операций в евро из-за отсутствия прибыли. Об этом она рассказала в интервью немецкой газете Handelsblatt.
«Когда вкладчики вносят средства на счета в евро, то эти деньги банки должны где-то размещать, и при этом практически остаются только инструменты с минусовыми процентами», – сказала Набиуллина. По ее словам, из-за запрета отрицательных процентов для сбережений в России банки «так подняли сборы за обслуживание счетов в евро, что в этой валюте едва ли можно держать сберегательные счета». Набиуллина также отметила, что ЦБ следит за тем, чтобы российские банки не шли на слишком высокие валютные риски.
По данным статистики ЦБ за январь – октябрь, темпы роста валютных вкладов населения более чем вдвое опережают рублевые, несмотря на более низкие ставки. При том что в октябре по сравнению с сентябрем объем валютного портфеля в долларовом эквиваленте снизился на 0,3%, прирост с начала года составил 9,2%. На 1 ноября на валютных вкладах находилось $96 млрд. Рублевые вклады с начала года выросли лишь на 4%, в октябре – на 0,4% до 23,251 трлн руб.