Сбербанк снижает ставки по рефинансированию ипотеки других банков

Это не первое снижение ставок по ипотеке, которое провел Сбербанк в ноябре. С 22 ноября банк снизил ставки на 0,3 п. п. на приобретение готового жилья и на 0,4 п. п. на покупку строящегося жилья в большинстве регионов России. В шести регионах: Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Республика Татарстан, Новосибирская область – снижение составило 0,6 п. п. Минимальные ставки по кредитам на новостройки составили 6,5% (в рамках программы субсидирования с застройщиками для зарплатных клиентов), на вторичном рынке – 8,5% (с учетом дисконта для зарплатных клиентов Сбербанка, участия в акциях «Молодая семья» и «Скидка 0,3% на Домклик»).