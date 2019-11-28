Сбербанк снижает ставки по рефинансированию ипотеки других банков
Сбербанк снизил на 0,5 п. п. процентную ставку по программе рефинансирования, сообщила пресс-служба банка. С 29 ноября минимальная ставка, по которой можно рефинансировать ипотечный кредит, полученный в другом банке, составит 9%.
Это не первое снижение ставок по ипотеке, которое провел Сбербанк в ноябре. С 22 ноября банк снизил ставки на 0,3 п. п. на приобретение готового жилья и на 0,4 п. п. на покупку строящегося жилья в большинстве регионов России. В шести регионах: Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Республика Татарстан, Новосибирская область – снижение составило 0,6 п. п. Минимальные ставки по кредитам на новостройки составили 6,5% (в рамках программы субсидирования с застройщиками для зарплатных клиентов), на вторичном рынке – 8,5% (с учетом дисконта для зарплатных клиентов Сбербанка, участия в акциях «Молодая семья» и «Скидка 0,3% на Домклик»).
Снижение ставок ипотечного кредитования обусловлено прежде всего снижением ключевой ставки ЦБ и снижением уровня инфляции, поясняла пресс-служба Сбербанка. После того как 25 октября Банк России снизил ключевую ставку на 0,5 п. п. до 6,5% годовых, большинство из топ-20 банков по величине ипотечного портфеля смягчили условия основных программ жилищного кредитования. Среди них ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк (РСХБ), Альфа-банк, «ФК Открытие». В среднем снижение ставок ипотеки в 20 крупнейших банках составило 0,2–0,6 п. п.