Сбербанк снижает ставки ипотеки вслед за другими банками

Действия Сбербанка могут подстегнуть и других участников рынка снова снизить ставки, чтобы удержать свое место на рынке, считает Монастыршин. Кроме того, у большинства госбанков очень амбициозные планы по росту розничного портфеля на ближайшие годы, рассуждает он, но так как сейчас ЦБ ужесточает требования к необеспеченным кредитам и повышает риск-коэффициенты к нормативам на капитал, они становятся менее выгодными по сравнению с ипотекой. «Так что наращивать портфель банки будут как раз за счет ипотечных кредитов»,– заключает Монастыршин.