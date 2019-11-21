Сбербанк снижает ставки ипотеки вслед за другими банками
Сбербанк снижает процентные ставки по ипотечным кредитам, заявки на которые будут поданы с 22 ноября, говорится в сообщении госбанка.
Ставки кредитов на приобретение готового жилья снизятся на 0,3 п.п. (кроме продуктов «Военная ипотека», «Рефинансирование под залог недвижимости» и программы государственной поддержки для семей с детьми), на покупку квартиры в новостройке – на 0,4 п. п. в большинстве регионов России, а в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Татарстане и Новосибирская области – на 0,6 п. п., уточняет пресс-служба Сбербанка
Приобрести квартиру в новостройке в ипотеку будет можно по ставке от 6,5% годовых (в рамках программы субсидирования с застройщиками для зарплатных клиентов), на вторичном рынке — от 8,5% (с учетом дисконта для зарплатных клиентов Сбербанка, участия в акциях «Молодая семья» и «Скидка 0,3% на ДомКлик». Таковы теперь минимальные ставки Сбербанка.
Снижение ставок ипотечного кредитования обусловлено прежде всего снижением ключевой ставки ЦБ и снижением уровня инфляции, пояснила пресс-служба Сбербанка, уточнив: Это четвертое снижение ставок по базовым ипотечным продуктам Сбербанка.
«Это слегка запоздалая реакция на снижение ключевой ставки», – констатирует главный аналитик ПСБ Дмитрий Монастыршин: банки следом за ЦБ сначала снижают ставки по депозитам, а когда стоимость фондирования начинает снижаться, уменьшают и ставки кредитов.
Последний раз Сбербанк снижал ипотечные ставки по всем основным программам 1 октября на 0,3 п. п., а также дополнительно по программе субсидирования с застройщиками 8 ноября (только при сроке кредитования до семи лет, на 0,2 п. п. до 7,1%)
Банки массово удешевляют ипотеку после каждого понижения ключевой ставки.
После того, как ЦБ 25 октября снизил ключевую ставку на 0,5 п. п. до 6,5% годовых, большинство из топ-20 банков по величине ипотечного портфеля смягчили условия основных программ жилищного кредитования. Среди них – ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк (РСХБ), Альфа-банк, «ФК Открытие». В среднем снижение ставок ипотеки в 20 крупнейших банках составило 0,2–0,6 п. п.
На текущей неделе ипотечные ставки также снизили Райффайзенбанк (в среднем на 0,5 п. п.) и банк «Санкт-Петербург (на 0,6-1,75 п.п. в зависимости от программы).
Действия Сбербанка могут подстегнуть и других участников рынка снова снизить ставки, чтобы удержать свое место на рынке, считает Монастыршин. Кроме того, у большинства госбанков очень амбициозные планы по росту розничного портфеля на ближайшие годы, рассуждает он, но так как сейчас ЦБ ужесточает требования к необеспеченным кредитам и повышает риск-коэффициенты к нормативам на капитал, они становятся менее выгодными по сравнению с ипотекой. «Так что наращивать портфель банки будут как раз за счет ипотечных кредитов»,– заключает Монастыршин.
«Сбербанк, в отличие от некоторых других банков, снижает ставки по всем ипотечным программам не сразу, а частями. Это грамотный маркетинговый ход,– рассуждает гендиректор Frank RG Юрий Грибанов.- Когда большинство других банков уже снизили ставку, можно объявить о новом удешевлении ипотеки и создать лишний информационный повод». Не исключено, что до конца года Сбербанк еще раз снизит ставки, хотя бы по отдельным программам или в рамках акции – это позволило бы ему дополнительно простимулировать выдачи с минимальными затратами, предполагает Грибанов.
С учетом того, что между одобрением условий ипотечного кредита и датой фактической сделки может пройти 1-3 месяца, обновленные ставки предложения отразятся в статистике ЦБ в начале 2020 г., считают аналитики Дом.РФ. По подсчетам ЦБ, средняя ставка ипотеки, выданной в течение месяца, в сентябре составила 9,68%, более свежих данных пока нет. В январе-феврале 2020 г. средние ставки выданных ипотечных кредитов достигнут минимальных значений за всю историю наблюдений (сейчас минимум равен 9,41%), а по кредитам на новое жилье могут впервые упасть ниже 9% уже в 2019 году, ожидают аналитики Дом.РФ.
По прогнозам Монастыршина, уже к концу года средняя ставка выдачи ипотеки достигнет 8,8-9% годовых.