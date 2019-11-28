Число заемщиков МФО с начала года увеличилось почти на 25%
Число заемщиков микрофинансовых организаций (МФО) с января по сентябрь этого года увеличилось на 24% до 11 млн человек, передает ТАСС со ссылкой на заявление зампредседателя Центробанка (ЦБ) Владимира Чистюхина. «Это очень большие цифры. Рост составил почти 24% по количеству заемщиков с начала года», – уточнил он.
По его словам, портфель микрозаймов продолжает расти. На конец сентября он составил 201 млрд руб., увеличившись с начала года на 37 млрд руб., или на 23%. Чистюхин считает, что рост продолжится. «Многое будет зависеть с точки зрения дальнейших регулятивных мер от того, насколько мы сумеем построить модель ответственного кредитования», – добавил он.
Чистюхин отметил, что такая тенденция наблюдается на фоне сокращения числа МФО. На начало ноября в реестре было зарегистрировано 1843 организации. Этот показатель на 8% меньше по сравнению с началом 2019 г., пояснил он. По его словам, сейчас наблюдается тенденция на создание экосистем, МФО стали чаще предлагать дополнительные продукты. «В отдельных таких компаниях доля доходов от предоставления дополнительных продуктов превысила 10%, составляет от 10 до 20%. То есть порядка 20% – это допдоходы за счет дополнительных сервисов», – сказал он. По его мнению, эта цифра в ближайшее время будет расти.
В свою очередь руководитель службы по защите прав потребителей ЦБ Михаил Мамута отметил, что число жалоб на МФО в январе – октябре этого года увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. на 29,8% и составило 23 400. Большинство жалоб были на повышение предельного размера начисленных процентов по договору займа (15,7%), а также на действия компаний, направленных на возврат задолженности (11,1%).