Число заемщиков МФО с начала года увеличилось почти на 25%

Чистюхин отметил, что такая тенденция наблюдается на фоне сокращения числа МФО. На начало ноября в реестре было зарегистрировано 1843 организации. Этот показатель на 8% меньше по сравнению с началом 2019 г., пояснил он. По его словам, сейчас наблюдается тенденция на создание экосистем, МФО стали чаще предлагать дополнительные продукты. «В отдельных таких компаниях доля доходов от предоставления дополнительных продуктов превысила 10%, составляет от 10 до 20%. То есть порядка 20% – это допдоходы за счет дополнительных сервисов», – сказал он. По его мнению, эта цифра в ближайшее время будет расти.