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ЦБ рекомендовал банкам и МФО раскрывать заемщикам их долговую нагрузку

Центробанк рекомендовал банкам и микрофинансовым организациям (МФО) сообщать заемщикам о значении их показателей долговой нагрузки (ПДН), говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

Банкам и МФО рекомендуется сообщать клиентам о том, что теперь при выдаче займов на сумму от 10 000 руб., а также при увеличении лимита по существующему кредиту будет рассчитываться их ПДН. ЦБ советует уведомлять физическое лицо о значении показателя, рассчитанного для него.

Организациям также рекомендовано предупреждать заемщика, что при отказе предоставить подтверждающие документы о доходах организация может использовать при расчете ПДН этого клиента данные Росстата о среднедушевом доходе в регионе его регистрации. Если оцененный таким образом ПДН окажется выше 50%, он может отрицательно повлиять на условия кредитования клиента.

Показатель долговой нагрузки (ПДН) банки и МФО должны рассчитывать с 1 октября при выдаче потребительских кредитов. Речь идет о кредитах на сумму от 10 000 руб. ПДН рассчитывается как соотношение ежемесячных платежей по кредитам к доходу клиента. Чем выше нагрузка заемщика, тем больше давление на капитал банка и тем менее привлекательны для банка кредиты заемщикам с высоким ПДН. ЦБ ввел ПДН для того, чтобы не допустить «разрастания пузыря» на рынке необеспеченного потребительского кредитования.