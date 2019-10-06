Финансы / Профучастники
Статья опубликована в № 4914 от 07.10.2019 под заголовком: Партнер для сына Мамута

26% крупнейшей небанковской МФО выставлены на продажу

Основной владелец «Мигкредита» – сын Александра Мамута

25,61% акций кипрской Migcredit Holdings – единственного владельца крупнейшей небанковской микрофинансовой компании «Мигкредит» – продаются в ходе банкротства их владельца, ООО «Инвестпро». Информация о торгах размещена в ресурсе «Электронные системы Поволжья». Электронные торги в июне и августе не состоялись из-за отсутствия заявок. Следующий шаг – публичные торги (начальная цена – 3,4 млрд руб., шаг снижения – 1,5 млн руб.), дата которых пока не назначена, сообщил представитель «Инвестпро».

То, что первые и повторные торги не состоялись, – обычная практика при реализации имущества банкрота, говорит советник Saveliev, Batanov & Partners Радик Лотфуллин: как правило, в итоге имущество банкрота продается с дисконтом на публичных торгах.

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