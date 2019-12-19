Goldman Sachs может заплатить $2 млрд за роль в хищении денег из фонда 1MDB
Goldman Sachs ведет переговоры с министерством юстиции США о выплате почти $2 млрд штрафа для урегулирования дела о его роли в выводе средств из суверенного инвестиционного фонда Малайзии 1MDB. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на знакомых с ситуацией людей.
Также азиатское подразделение американского банка может признать свою вину в нарушении закона США о коррупции и согласиться на присутствие независимых наблюдателей, которые будут следить за соблюдением необходимых процедур.
Стороны могут заключить соглашение в начале 2020 г., но его условия еще могут измениться, отмечает WSJ. Их сделка не повлияет на расследование властей Малайзии, которые хотят оштрафовать Goldman Sachs на миллиарды долларов.
Goldman Sachs в прошлом помог 1MDB привлечь $6,5 млрд. Но большая часть этих денег предположительно была украдена советником правительства Малайзии Джо Лоу и двумя сотрудниками Goldman Sachs. Следователи утверждают, что банк знал о риске, но проигнорировал его, чтобы заработать около $600 млн комиссионных. Один из банкиров, Тим Лейсснер, уже признался в хищении более $200 млн. Он сотрудничает со следствием и на этой неделе согласился на пожизненный запрет на работу в индустрии ценных бумаг. Приговор ему должен быть вынесен в 2020 г. Второй банкир, гражданин Малайзии, не признает вину, и сейчас над ним идет суд в Нью-Йорке. Также из-за этого скандала был арестован бывший премьер Малайзии Наджиб Разак.
Штраф Goldman Sachs может стать одним из крупнейших в отношении какого-либо из банков после урегулирования расследований о продаже банками проблемных ипотечных облигаций перед мировым финансовым кризисом.