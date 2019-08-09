В Малайзии предъявили обвинения в хищениях группе топ-менеджеров Goldman Sachs
Власти Малайзии предъявили обвинения 17 действующим и бывшим руководителям трех подразделений Goldman Sachs, передает Reuters. Обвинения связаны с многомиллиардными хищениями в малайзийском суверенном фонде 1MDB, заявил генпрокурор Малайзии Томми Томас.
«Обвиняемые будут осуждены к лишению свободы или оштрафованы», – сказал Томас, добавив, что при вынесении решения суд будет учитывать серьезность мошеннической схемы и размер незаконно присвоенных денежных средств. Как отметил генпрокурор, в число обвиняемых входят директор Goldman Sachs International Ричард Гнодд, вице-президент Goldman Sachs Group Inc Майкл Шервуд.
Скандал в связи с хищениями денег 1MDB начался в 2015 г. Как писала газета The Wall Street Journal, бывший премьер Малайзии Наджиб Разак, проживающий сейчас в Лос-Анджелесе, получил около $681 млн фонда, будучи у власти. Ранее ему были предъявлены обвинения в злоупотреблении властью, получении взяток, хищениях. Аналогичные обвинения были предъявлены и бывшему вице-премьеру страны Ахмаду Захиду Хамиди. По версии следствия, последний незаконно получил $27,4 млн фонда.
Сейчас расследованием хищений средств малазийского фонда занимаются правоохранительные органы 10 стран. В общей сложности из 1MDB, учрежденного Разаком в 2009 г., было похищено более $3,5 млрд, из них около $1 млрд мошенники вывели через банковскую систему США. К такому выводу ранее пришел американский минюст.
В декабре 2018 г. генпрокуратура США предъявила обвинения бывшему председателю подразделения Goldman Sachs в Южной Азии Тиму Лейсснеру, малазийскому бизнесмену Лоу Тек Джо (Джо Лоу) и еще одному экс-сотруднику банка.