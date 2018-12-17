Финансы / Банки

Goldman Sachs предъявлены уголовные обвинения

Малайзия требует от него более $3 млрд из-за скандала с суверенным инвестфондом
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Генпрокуратура Малайзии в понедельник предъявила уголовные обвинения Goldman Sachs за его роль в скандале с выводом средств из малазийского суверенного фонда 1MDB. Она намерена оштрафовать американский инвестиционный банк более чем на $3 млрд и приговорить ответственных лиц к тюрьме сроком до 10 лет, говорится в заявлении генерального прокурора Томми Томаса.

Власти обвиняют банкиров Goldman Sachs в подкупе малайзийских чиновников с целью получить заказ на организацию размещения облигаций 1MDB в размере $6,5 млрд в 2012 и 2013 гг. Как утверждает прокуратура, $2,7 млрд от этой суммы были использованы не по назначению, а еще $600 млн Goldman Sachs получил в качестве комиссионных. Поэтому Томас заявил, что прокуратура намерена оштрафовать банк на сумму, «значительно превышающую» эти $3,3 млрд.

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