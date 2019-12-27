Сбой произошел в работе сервисов Альфа-банка
Технический сбой произошел в работе сервисов Альфа-банка, следует из данных портала Downdetector, отслеживающего сбои в работе сайтов и интернет-сервисов. Часть клиентов заявили, что у них проблемы с входом в приложение Альфа-банка, другие не смогли осуществить операции по картам.
При этом некоторые клиенты заявляют, что не смогли перевести деньги с карты Альфа-банка на карту другого банка, оплатить товары картой и снять наличные в банкомате.
Эту информацию подтвердили ТАСС в пресс-службе банка. «Мы работаем над решением проблемы, скоро все исправим», — заявили в банке. В пресс-службе отметили, что пока для перевода денег можно воспользоваться переводами по номеру телефона или по реквизитам счета.