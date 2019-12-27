Сбой произошел в работе сервисов Альфа-банка

Эту информацию подтвердили ТАСС в пресс-службе банка. «Мы работаем над решением проблемы, скоро все исправим», — заявили в банке. В пресс-службе отметили, что пока для перевода денег можно воспользоваться переводами по номеру телефона или по реквизитам счета.