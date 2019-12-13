Финансы / Технологии

В работе сервиса «Сбербанк онлайн» произошел второй сбой за неделю

Ведомости

В работе мобильного приложения Сбербанка и сервиса «Сбербанк онлайн» произошел второй сбой за неделю, передает «Интерфакс» со ссылкой на сообщения клиентов кредитной организации.

Некоторые из них не могут зайти в личный кабинет, у других возникли проблемы с переводом средств и получением информации по остаткам средств на счетах. Это подтверждается данными портала Downdetector, отслеживающего сбои в работе сайтов и интернет-сервисов.

В колл-центре Сбербанка агентству подтвердили информацию о проведении технических работ, которые могут продлиться до 4.00 мск 14 декабря. В пресс-службе Сбербанка в свою очередь заявили, что все системы работают в штатном режиме.

Клиенты банка последний раз сталкивались со сбоем в работе онлайн-банка во второй половине дня 11 декабря.

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