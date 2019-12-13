В работе сервиса «Сбербанк онлайн» произошел второй сбой за неделю
Некоторые из них не могут зайти в личный кабинет, у других возникли проблемы с переводом средств и получением информации по остаткам средств на счетах. Это подтверждается данными портала Downdetector, отслеживающего сбои в работе сайтов и интернет-сервисов.
В колл-центре Сбербанка агентству подтвердили информацию о проведении технических работ, которые могут продлиться до 4.00 мск 14 декабря. В пресс-службе Сбербанка в свою очередь заявили, что все системы работают в штатном режиме.
Клиенты банка последний раз сталкивались со сбоем в работе онлайн-банка во второй половине дня 11 декабря.