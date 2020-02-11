В сеть утекли данные более 40 000 клиентов «Альфа-кредита»

По данным сайта «Альфа-кредита», компания помогает в любых видах кредитования физических и юридических лиц и не связана с Альфа-банком, несмотря на название и фирменный цвет. Альфа-банк также сообщил, что не имеет никакого отношения к «Альфа-кредиту», в партнерских отношениях с этой компанией не состоит и никогда не состоял.