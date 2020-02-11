Котировки Сбербанка отреагировали ростом на новость о смене основного акционера
Котировки Сбербанка ускорили рост после появления новости о выкупе Минфином акций, принадлежащих ЦБ. В момент появления новости одна обыкновенная акция Сбербанка стоила на Московской бирже 255,1 руб., а в 16:10 мск — уже 259,03 руб.
Во вторник, 11 февраля, Минфин объявил, что правительство и ЦБ разработали законопроект о выходе регулятора из акционерного капитала Сбербанка. ЦБ сейчас принадлежит контрольный пакет Сбербанка (50% плюс одна акция) сделает миноритарным акционерам обязательное предложение о выкупе акций.
Средства на сделку будут взяты из фонда национального благосостояния (ФНБ). В нем, по данным на 1 января 2020 г., было 7,8 трлн руб.