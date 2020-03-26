Операторы электронных денег предложили ЦБ разрешить идентификацию по видео
Ассоциация «Электронные деньги» (объединяет «Яндекс.Деньги», QIWI, PayPal в России и др.) обратилась в Центробанк с просьбой разрешить идентифицировать клиентов по видеосвязи. Это позволит удаленно оказывать банковские услуги, которые требуют личного посещения офиса. Изменение решит проблему с доступностью услуг во время пандемии коронавируса, сказал председатель ассоциации Виктор Достов в обращении к регулятору.
В России существует один стандарт удаленной идентификации клиентов банка – Единая биометрическая система (ЕБС). Система заработала в 2018 г., к концу 2019 г. сбор биометрии должны были наладить все банки. К декабрю 2019 г. к сбору биометрии были готовы менее 40%, следовало из отчета оператора системы – «Ростелекома».
Идентификация по видеосвязи уже используется в других странах, причем речь идет как о видеозвонках представителю банка, так и об автоматической сверке изображения с камеры с фотографией в паспорте. Такие меры при наличии надежного канала связи соответствуют рекомендациям Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), утверждают в ассоциации.
Возможность видеосвязи с менеджером банка начал тестировать банк ВТБ в январе 2020 г. Однако речь шла о паре экспериментальных банкоматов в Москве и около 10% услуг банка были недоступны в онлайн-режиме, отмечала компания. Ассоциация «Электронные деньги» предлагает разрешить видеосвязь через программы для компьютеров и телефонов.