Операторы электронных денег предложили ЦБ разрешить идентификацию по видео

Идентификация по видеосвязи уже используется в других странах, причем речь идет как о видеозвонках представителю банка, так и об автоматической сверке изображения с камеры с фотографией в паспорте. Такие меры при наличии надежного канала связи соответствуют рекомендациям Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), утверждают в ассоциации.