ЦБ третий день подряд продал рекордную сумму валюты для поддержки рубля

Центробанк в третий раз за неделю обновил рекорд продажи валюты на внутреннем рынке — 22 апреля регулятор провел операции с расчетом 23 апреля на сумму 23 млрд руб. (более $300 млн), следует из данных на сайте Банка России. 21 апреля ЦБ продал валюты на 19,2 млрд руб. (более $255 млн), 20 апреля — на 16,8 млрд руб. (более $220 млн), а днем ранее — на 14,8 млрд руб. (менее $200 млн).