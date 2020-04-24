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Deutsche Bank: при $15 за баррель Urals средств ФНБ хватит на два года

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При цене российской нефти Urals $15 за баррель средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) России хватит для замещения выпадающих доходов бюджета на два года. Об этом говорится в экономическом обзоре Deutsche Bank

Эксперты банка Петр Сидоров и Кристиан Ветошка подсчитали, что ликвидные ресурсы ФНБ на апрель составляют околок $120 млрд, до этой суммы они уменьшились со $150 млрд в марте 2020 г. Причина сокращения ликвидной части фонда — сделка по покупке правительством России доли Сбербанка у Банка России. Расчеты аналитиков показывают, что при цене нефти марки Urals в $15 за баррель средство ФНБ для покрытия дефицита бюджета хватит на срок до двух лет, при цене $30 — на шесть лет.

По оценка экономистом банка, этого было бы достаточно при временном нефтяном шоке без экономического ущерба от коронавируса. Однако обвал цен на нефть одновременно с ограничительными мерами против COVID-19 значительно уменьшит возможности правительства использовать резервные средства бюджета без угрозы стабильности экономики, отмечают авторы обзора. По действующему в России бюджетному правилу средства ФНБ можно использовать только для замещения выпадающих доходов от нефти и газа.

С начала года нефть эталонной марки Brent упала на две трети – с $66 за баррель до примерно $22 за баррель. Российская нефть Urals в январе 2020 г. стоила в среднем $61,67 за баррель. Ранее российский Минфин сообщал, что ФНБ сможет от шести до девяти лет покрывать дефицит бюджета при падении цен на нефть до $25-30 за баррель. В апреле министр финансов Антон Силуанов заявил, что к концу 2020 г. ФНБ уменьшится до 7 трлн руб., но ресурсов при низких ценах на нефть хватит до 2024 г. 22 апреля цена нефти Urals опустилась до уровня 1999 г. в $11,59. Ответом на падение цен стало продление сделки ОПЕК+. Нефтедобывающие страны договорились снизить добычу в мае –июне 2020 г. на 9,7 млн баррелей в сутки. России предстоит снизить суточную добычу с 10,3 млн (без учета газового конденсата) до 8,5 млн баррелей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных