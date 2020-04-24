Deutsche Bank: при $15 за баррель Urals средств ФНБ хватит на два года

С начала года нефть эталонной марки Brent упала на две трети – с $66 за баррель до примерно $22 за баррель. Российская нефть Urals в январе 2020 г. стоила в среднем $61,67 за баррель. Ранее российский Минфин сообщал, что ФНБ сможет от шести до девяти лет покрывать дефицит бюджета при падении цен на нефть до $25-30 за баррель. В апреле министр финансов Антон Силуанов заявил, что к концу 2020 г. ФНБ уменьшится до 7 трлн руб., но ресурсов при низких ценах на нефть хватит до 2024 г. 22 апреля цена нефти Urals опустилась до уровня 1999 г. в $11,59. Ответом на падение цен стало продление сделки ОПЕК+. Нефтедобывающие страны договорились снизить добычу в мае –июне 2020 г. на 9,7 млн баррелей в сутки. России предстоит снизить суточную добычу с 10,3 млн (без учета газового конденсата) до 8,5 млн баррелей.