«Роснефть» выплатит рекордные дивиденды за прошлый год

«Роснефть» выплатит рекордные дивиденды за прошлый годИз-за падения цен на нефть она не стала сокращать выплаты акционерам
22 апреля совет директоров «Роснефти» рекомендовал выплатить по итогам 2019 г. дивиденды в 18,07 руб. за акцию. С учетом дивидендов за первое полугодие, всего выплаты акционерам составят 33,41 руб. за акцию или 354,1 млрд руб. Это 50% от чистой прибыли по МСФО, что соответствует дивидендной политики компании, принятой в 2015 г. Годовое общее собрание акционеров «Роснефти» пройдет 2 июня 2020 г. в заочной форме, сообщила компания.
Это рекордные дивиденды в истории компании. В 2011-2014 гг. она направляла на дивиденды 25% прибыли, в 2017 г. их доля выросла до 35%. В эти годы дивиденды колебались от 136,1 млрд руб в 2013 г. до 63,4 млрд руб. в 2016 г. С 2017 г. «Роснефть» направляет на дивиденды 50% чистой прибыли по МСФО: 111 млрд руб. в 2017 г. и 274,5 млрд руб. в 2018 г. За I полугодие 2019 г. она уже выплатила акционерам 162,5 млрд руб.
В 2019 г. «Роснефть» обновила рекорд чистой прибыли — 805 млрд руб. Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, составила 708 млрд руб. Именно от этого показателя рассчитываются дивиденды. Выручка по итогам прошлого года выросла на 5,3% к уровню 2018 г. – до 8,68 трлн руб. Это произошло благодаря росту на 20,1% количества проданной нефти, несмотря на снижение цен на нее на 6,2%, сообщала компания.
Основным ее акционером является государственный «Роснефтегаз» (50% плюс одна акция) 19,75% акций принадлежат британской BP, еще 18,93% — компании QHG Oil Ventures Pte. Ltd., одна акция принадлежит государству в лице Росимущества, остальные акции находятся в свободном обращении. Скоро государство формально может потерять контрольный пакет в «Роснефти». В марте компания продала свои активы в Венесуэле 100% «дочке» Росимущества, и, по условиям соглашения, должна получить на баланс одной из дочерних компаний 9,6% собственных акций, принадлежащих, предположительно, «Роснефтегазу».
Комментируя итоги года, главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин говорил, что компания работала «в контексте ряда негативных факторов и рыночных неопределенностей». Среди них он назвал ограничение на прием нефти в систему магистральных трубопроводов «Транснефти», регулирование цен на нефтепродукты, волатильность рыночных цен на нефть, а также соглашение ОПЕК+, ограничивающее добычу компании.
«Роснефть» выплатила дивиденды за 2019 г. исходя из своей дивидендной политики и опираясь на высокую доходность свободного денежного потока, говорит старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов. Дивидендная доходность по акциям «Роснефти» достигла рекордных 11%, отметил он.
2019 г. был довольно удачным для нефтяных компаний, средняя цена на нефть составила $65 за баррель, что чуть ниже, чем в 2018 г. ($71 за баррель), но для «Роснефти» это было компенсировано изменением курса рубля, введением налога на дополнительный доход в отношении некоторых месторождений и некоторым ростом добычи, говорит аналитик Fitch Дмитрий Маринченко. Чистая прибыль дополнительно выросла из-за снижения прочих расходов, на которые в 2018 г. сильно повлияло обесценение активов, отметил он. В итоге EBITDA компании год к году осталась примерно стабильной, а чистая прибыль выросла на 24% — это позволило направить на дивиденды рекордную сумму, говорит Маринченко. Примечательно, что дивиденды будут выплачиваться в 2020 г., который будет довольно тяжелым и для российских нефтяников, отметил он. Вовсе отказать от итоговых дивидендов по обыкновенным акциям за 2019 г. пока готова «Татнефть», владельцы привилегированных могут получить лишь 1 руб на акцию. Компании нужны средства на стабилизацию финансового положения в условиях пандемии коронавируса.
2020 г. начался с падения цены на нефть из-за распространения коронавируса и действий правительств по борьбе с ним. С начала года нефть эталонной марки Brent упала на две трети — с $66 за баррель до примерно $22 за баррель. Российская нефть Urals в январе 2020 г. стоила в среднем $61,67 за баррель, 21 апреля она стоила около $12 за баррель. Ответом на падение цен стало продление сделки ОПЕК+. Нефтедобывающие страны договорились снизить добычу в мае-июне 2020 г. на 9,7 млн баррелей в сутки. России предстоит снизить суточную добычу с 10,3 млн (без учета газового конденсата) до 8,5 млн баррелей. Если снижение буде распределено между компаниями пропорционально их добыче, «Роснефти», которая добывает около 38% российской нефти, придется добывать меньше примерно на 0,7 млн баррелей в сутки.
В 2020 г. наиболее сложным для компании будет II квартал, с III квартала, по мере снятия карантинных ограничений и восстановления цен на нефть, в том числе благодаря соглашению ОПЕК+, прибыль может начать расти, говорит Суверов. Учитывая негативные прогнозы по динамике мирового экономического роста на текущий год, сложно рассчитывать, что компания сохранит дивиденды на уровне 2019 г., но общий уровень возврата средств акционерам может снизиться в меньшей степени, чем у других компаний отрасли, полагает он.
В 2020 г. российским нефтяникам придется снижать добычу, среднегодовые цены будут существенно ниже, при этом курс рубля пока не так сильно отреагировал на снижение цены на нефть, рассуждает Маринченко. Падение EBITDA и чистой прибыли в два раза в 2020 г. — вполне вероятный сценарий для российской нефтянки, если цена на нефть не вырастет выше $30 в III-IV кварталах, считает он: «То, что компания не стала отклонятся от планки в 50% может говорить об уверенности руководства, что ситуация на рынке вскоре нормализуется».