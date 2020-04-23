«Роснефть» выплатит рекордные дивиденды за прошлый год

2019 г. был довольно удачным для нефтяных компаний, средняя цена на нефть составила $65 за баррель, что чуть ниже, чем в 2018 г. ($71 за баррель), но для «Роснефти» это было компенсировано изменением курса рубля, введением налога на дополнительный доход в отношении некоторых месторождений и некоторым ростом добычи, говорит аналитик Fitch Дмитрий Маринченко. Чистая прибыль дополнительно выросла из-за снижения прочих расходов, на которые в 2018 г. сильно повлияло обесценение активов, отметил он. В итоге EBITDA компании год к году осталась примерно стабильной, а чистая прибыль выросла на 24% — это позволило направить на дивиденды рекордную сумму, говорит Маринченко. Примечательно, что дивиденды будут выплачиваться в 2020 г., который будет довольно тяжелым и для российских нефтяников, отметил он. Вовсе отказать от итоговых дивидендов по обыкновенным акциям за 2019 г. пока готова «Татнефть», владельцы привилегированных могут получить лишь 1 руб на акцию. Компании нужны средства на стабилизацию финансового положения в условиях пандемии коронавируса.