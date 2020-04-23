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ЦБ обновил рекорд продажи валюты на внутреннем рынке

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Банк России 21 апреля продал на внутреннем рынке рекордную сумму валюты 19,2 млрд руб. (более $255 млн), следует из данных на сайте регулятора с расчетом 22 апреля. Предыдущий рекорд был днем ранее — Центробанк 20 апреля продал валюту на 16,8 млрд руб.

По бюджетному правилу, ЦБ продает валюту на внутреннем рынке, чтобы финансировать недополученные нефтегазовые доходы бюджета из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в случае падения цены на нефть ниже цены отсечения ($42,4 за баррель российской нефти Urals в 2020 г.).

С 10 марта ЦБ проводил «упреждающую» продажу иностранной валюты на внутреннем рынке по механизму бюджетного правила, с 7 апреля такие операции стали регулярными.  До 12 мая планируется продать валюту на 77,8 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных