ЦБ обновил рекорд продажи валюты на внутреннем рынке

По бюджетному правилу, ЦБ продает валюту на внутреннем рынке, чтобы финансировать недополученные нефтегазовые доходы бюджета из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в случае падения цены на нефть ниже цены отсечения ($42,4 за баррель российской нефти Urals в 2020 г.).