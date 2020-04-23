ЦБ обновил рекорд продажи валюты на внутреннем рынке
По бюджетному правилу, ЦБ продает валюту на внутреннем рынке, чтобы финансировать недополученные нефтегазовые доходы бюджета из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в случае падения цены на нефть ниже цены отсечения ($42,4 за баррель российской нефти Urals в 2020 г.).
С 10 марта ЦБ проводил «упреждающую» продажу иностранной валюты на внутреннем рынке по механизму бюджетного правила, с 7 апреля такие операции стали регулярными. До 12 мая планируется продать валюту на 77,8 млрд руб.