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ЦБ продал рекордную сумму валюты для поддержки рубля

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Центробанк продал на внутреннем рынке 20 апреля валюту на рекордную сумму 16,8 млрд руб. (более $220 млн), сообщается на сайте регулятора. Днем ранее Банк России продал валюту на 14,8 млрд руб.

С 10 марта ЦБ проводит «упреждающую» продажу иностранной валюты на внутреннем рынке по механизму бюджетного правила. Такое решение было принято для повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков, говорил регулятор.

Вечером 20 апреля во время обвала цен на нефть, рубль подешевел до пиковых значений – курс доллара достигал 75,31 руб., а курс евро в моменте вырос до потолка в 81,80 руб., установленного правилами Московской биржи для торгов после 19.00. На открытии торгов 22 апреля курс рубля ослабился еще больше — до 77,45 руб. за доллар и 84,06 руб. за евро.

Ранее по теме: Российский рынок устоял при обвале нефтяных цен
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных