ЦБ продал рекордную сумму валюты для поддержки рубля

Вечером 20 апреля во время обвала цен на нефть, рубль подешевел до пиковых значений – курс доллара достигал 75,31 руб., а курс евро в моменте вырос до потолка в 81,80 руб., установленного правилами Московской биржи для торгов после 19.00. На открытии торгов 22 апреля курс рубля ослабился еще больше — до 77,45 руб. за доллар и 84,06 руб. за евро.