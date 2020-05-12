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Нацбанк Украины заявил о нарушениях в продаже Сбербанка российскому Минфину

Ведомости

Национальный банк Украины (НБУ) заявил о нарушениях в выкупе российским правительством доли Сбербанка у Банка России. В результате этой сделки у дочернего банка Сбербанка на Украине сменился конечный владелец без согласования с украинским регулятором, говорится в сообщении Нацбанка Украины.

В нарушение украинского законодательства конечный владелец украинского АО «Сбербанк» не проинформировал НБУ о планируемом приобретении за три месяца до сделки и не согласовал его с регулятором, заявил НБУ. Владелец также не подал в НБУ копию договора о переходе права собственности на акции Сбербанка. В сообщении отмечается, что Нацбанку Украины стало известно о продаже российским Центробанком доли Сбербанка Минфину РФ 23 апреля 2020 г.

НБУ запросил у российского Министерства финансов и Сбербанка объяснения и соответствующие документы. Украинский регулятор планирует рассмотреть вопрос о применении мер воздействия после того, как даст правовую оценку действиям российских Минфина и Центробанка.

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Российский Минфин сообщил о завершении сделки с ЦБ по выкупу контрольного пакета акций Сбербанка 10 апреля. Российское правительство заплатило за 50% плюс 1 акция 2,14 трлн руб. из фонда национального благосостояния и получило сначала 50%, а еще одну акцию должно было получить после подписания соглашения об управлении банком. Последняя акция была передана правительству 30 апреля 2020 г., сообщил ЦБ. 7 мая Центробанк и Минфин подписали акционерное соглашение по акциям Сбербанка.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных