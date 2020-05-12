Нацбанк Украины заявил о нарушениях в продаже Сбербанка российскому Минфину

В нарушение украинского законодательства конечный владелец украинского АО «Сбербанк» не проинформировал НБУ о планируемом приобретении за три месяца до сделки и не согласовал его с регулятором, заявил НБУ. Владелец также не подал в НБУ копию договора о переходе права собственности на акции Сбербанка. В сообщении отмечается, что Нацбанку Украины стало известно о продаже российским Центробанком доли Сбербанка Минфину РФ 23 апреля 2020 г.