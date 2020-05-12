Нацбанк Украины заявил о нарушениях в продаже Сбербанка российскому Минфину
Национальный банк Украины (НБУ) заявил о нарушениях в выкупе российским правительством доли Сбербанка у Банка России. В результате этой сделки у дочернего банка Сбербанка на Украине сменился конечный владелец без согласования с украинским регулятором, говорится в сообщении Нацбанка Украины.
В нарушение украинского законодательства конечный владелец украинского АО «Сбербанк» не проинформировал НБУ о планируемом приобретении за три месяца до сделки и не согласовал его с регулятором, заявил НБУ. Владелец также не подал в НБУ копию договора о переходе права собственности на акции Сбербанка. В сообщении отмечается, что Нацбанку Украины стало известно о продаже российским Центробанком доли Сбербанка Минфину РФ 23 апреля 2020 г.
НБУ запросил у российского Министерства финансов и Сбербанка объяснения и соответствующие документы. Украинский регулятор планирует рассмотреть вопрос о применении мер воздействия после того, как даст правовую оценку действиям российских Минфина и Центробанка.
Российский Минфин сообщил о завершении сделки с ЦБ по выкупу контрольного пакета акций Сбербанка 10 апреля. Российское правительство заплатило за 50% плюс 1 акция 2,14 трлн руб. из фонда национального благосостояния и получило сначала 50%, а еще одну акцию должно было получить после подписания соглашения об управлении банком. Последняя акция была передана правительству 30 апреля 2020 г., сообщил ЦБ. 7 мая Центробанк и Минфин подписали акционерное соглашение по акциям Сбербанка.