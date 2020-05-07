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Минфин и ЦБ подписали акционерное соглашение по Сбербанку

Ведомости

Центробанк и Минфин подписали акционерное соглашение по акциям Сбербанка, сообщил регулятор. Оно нужно, чтобы защитить права и интересы всех акционеров, включая миноритариев, и обеспечить преемственность корпоративного управления Сбербанка, указывает регулятор. Соглашение будет действовать до 30 апреля 2023 г.

Минфин сообщил о завершении сделки по выкупу контрольного пакета акций Сбербанка у ЦБ 10 апреля. Правительство заплатило за 50% плюс 1 акцию 2,14 трлн руб. из Фонда национального благосостояния и получило сначала 50%, а еще одну акцию должно было получить именно после подписания соглашения об управлении банком. Последняя акция передана правительству 30 апреля 2020 г., сообщил ЦБ.

Правительство купило Сбербанк у ЦБ

Сумма сделки составила 2,14 трлн рублей – это меньше, чем планировалось

По соглашению, правительство как новый контролирующий акционер выдвигает в набсовет Сбербанка не более четырех кандидатов, включая одного служащего ЦБ. В марте акционеры Сбербанка выдвинули в набсовет три новых кандидатуры – министра финансов Антона Силуанова, директора Курчатовского института Михаила Ковальчука и генерального директора московского офиса Oliver Wyman Филипа Гаджена. Сейчас в наблюдательном совете Сбербанка 14 человек. Председателем набсовета является бывший руководитель ЦБ Сергей Игнатьев.

В новом соглашении определен закрытый перечень вопросов, по которым правительство может выдавать директивы госслужащим и поверенным, избранным в набсовет. Это вопросы об утверждении повестки дня общего собрания акционеров, избрании председателя набсовета, избрании президента – предправления и досрочном прекращении его полномочий, рекомендациях по размеру дивидендов и порядку их выплаты, а также утверждении дивидендной политики.

В качестве целевого уровня дивидендных выплат соглашением установлено не менее 50% от распределяемой чистой прибыли Сбербанка с учетом ограничений его дивидендной политики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных