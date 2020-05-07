Минфин и ЦБ подписали акционерное соглашение по Сбербанку

Минфин сообщил о завершении сделки по выкупу контрольного пакета акций Сбербанка у ЦБ 10 апреля. Правительство заплатило за 50% плюс 1 акцию 2,14 трлн руб. из Фонда национального благосостояния и получило сначала 50%, а еще одну акцию должно было получить именно после подписания соглашения об управлении банком. Последняя акция передана правительству 30 апреля 2020 г., сообщил ЦБ.