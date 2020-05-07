Минфин и ЦБ подписали акционерное соглашение по Сбербанку
Центробанк и Минфин подписали акционерное соглашение по акциям Сбербанка, сообщил регулятор. Оно нужно, чтобы защитить права и интересы всех акционеров, включая миноритариев, и обеспечить преемственность корпоративного управления Сбербанка, указывает регулятор. Соглашение будет действовать до 30 апреля 2023 г.
Минфин сообщил о завершении сделки по выкупу контрольного пакета акций Сбербанка у ЦБ 10 апреля. Правительство заплатило за 50% плюс 1 акцию 2,14 трлн руб. из Фонда национального благосостояния и получило сначала 50%, а еще одну акцию должно было получить именно после подписания соглашения об управлении банком. Последняя акция передана правительству 30 апреля 2020 г., сообщил ЦБ.
По соглашению, правительство как новый контролирующий акционер выдвигает в набсовет Сбербанка не более четырех кандидатов, включая одного служащего ЦБ. В марте акционеры Сбербанка выдвинули в набсовет три новых кандидатуры – министра финансов Антона Силуанова, директора Курчатовского института Михаила Ковальчука и генерального директора московского офиса Oliver Wyman Филипа Гаджена. Сейчас в наблюдательном совете Сбербанка 14 человек. Председателем набсовета является бывший руководитель ЦБ Сергей Игнатьев.
В новом соглашении определен закрытый перечень вопросов, по которым правительство может выдавать директивы госслужащим и поверенным, избранным в набсовет. Это вопросы об утверждении повестки дня общего собрания акционеров, избрании председателя набсовета, избрании президента – предправления и досрочном прекращении его полномочий, рекомендациях по размеру дивидендов и порядку их выплаты, а также утверждении дивидендной политики.
В качестве целевого уровня дивидендных выплат соглашением установлено не менее 50% от распределяемой чистой прибыли Сбербанка с учетом ограничений его дивидендной политики.