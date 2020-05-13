Сбербанк стал обслуживать карты с истекшим сроком действия
Сбербанк с 13 мая начал обслуживать карты, срок действия которых истек в марте 2020 г. и позже, сообщает пресс-служба госбанка. Ранее Сбербанк отказывался принимать карты с истекшим сроком действия несмотря на рекомендации ЦБ.
Теперь картами Сбербанка с истекшим сроком действия можно оплачивать покупки в торговых точках, пополнять их в банкоматах или снимать с них наличные. Другие операции по таким картам недоступны, уточнили в кредитной организации.
Карта с истекшим сроком действия не будет работать, если клиент активировал перевыпущенную карту в мобильном приложении «Сбербанк онлайн», предупреждает пресс-служба банка. После активации перевыпущенной картой можно расплачиваться онлайн или с помощью Apple Pay и Google Pay, а также совершать другие операции. Забрать пластик в офисе Сбербанка клиент сможет в течение 4 месяцев с момента доставки новой карты.
«Для тех клиентов, кому непривычно пользоваться онлайн сервисами, мы сохранили возможность использования карты без необходимости совершения дополнительных действий», — объясняет решение госбанка управляющий директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Игорь Ковалев.
В середине апреля Центробанк рекомендовал кредитным организациям разрешить клиентам до 1 июля 2020 г. пользоваться картами с истекшим сроком действия. Но в начале мая Сбербанк до сих пор не принимал такие карты.