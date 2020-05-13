Сбербанк стал обслуживать карты с истекшим сроком действия

Карта с истекшим сроком действия не будет работать, если клиент активировал перевыпущенную карту в мобильном приложении «Сбербанк онлайн», предупреждает пресс-служба банка. После активации перевыпущенной картой можно расплачиваться онлайн или с помощью Apple Pay и Google Pay, а также совершать другие операции. Забрать пластик в офисе Сбербанка клиент сможет в течение 4 месяцев с момента доставки новой карты.