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Сбербанк стал обслуживать карты с истекшим сроком действия

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Сбербанк с 13 мая начал обслуживать карты, срок действия которых истек в марте 2020 г. и позже, сообщает пресс-служба госбанка. Ранее Сбербанк отказывался принимать карты с истекшим сроком действия несмотря на рекомендации ЦБ.

Теперь картами Сбербанка с истекшим сроком действия можно оплачивать покупки в торговых точках, пополнять их в банкоматах или снимать с них наличные. Другие операции по таким картам недоступны, уточнили в кредитной организации.

Карта с истекшим сроком действия не будет работать, если клиент активировал перевыпущенную карту в мобильном приложении «Сбербанк онлайн», предупреждает пресс-служба банка. После активации перевыпущенной картой можно расплачиваться онлайн или с помощью Apple Pay и Google Pay, а также совершать другие операции. Забрать пластик в офисе Сбербанка клиент сможет в течение 4 месяцев с момента доставки новой карты.

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Проблема – в обслуживании карт с истекшим сроком действия

«Для тех клиентов, кому непривычно пользоваться онлайн сервисами, мы сохранили возможность использования карты без необходимости совершения дополнительных действий», — объясняет решение госбанка управляющий директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Игорь Ковалев.

В середине апреля Центробанк рекомендовал кредитным организациям разрешить клиентам до 1 июля 2020 г. пользоваться картами с истекшим сроком действия. Но в начале мая Сбербанк до сих пор не принимал такие карты.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных