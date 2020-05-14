Яровая предложила упоминать о риске потери имущества в рекламе кредитов
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила включить в рекламу кредитов предупреждение о риске потери имущества. Такой законопроект она внесла в нижнюю палату парламента.
В рекламе кредитных услуг должно быть предупреждение о том, что «гражданин отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом». В рекламе кредитов на радио продолжительность предупреждения должна составлять не менее трех секунд. В телепрограммах, и при кино- и видеообслуживании — не менее пяти секунд и занимать не менее 7% от площади кадра, а в рекламе, распространяемой другими способами, — не менее 10% рекламной площади.
Инициатива поможет потребителям принимать более взвешенное решение при заключении договора займа, повысит финансовую грамотность населения и достоверность рекламы, говорится в пояснительной записке к законопроекту.
По словам Яровой, в среднем рекламодатели указывают около 28 условий, влияющих на стоимость кредита, а также сведения о лицензии и кредиторе. Все эти данные указаны в 30 секундном ролике. За это время невозможно не только изучить все условия, но и обратить на них внимание, убеждена Яровая, пишет РБК. По мнению вице-спикера, сейчас реклама создает у потребителей впечатление «бесплатности» кредита и отсутствия негативных последствий в случае неисполнения обязательств.