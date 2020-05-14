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Яровая предложила упоминать о риске потери имущества в рекламе кредитов

Ведомости

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила включить в рекламу кредитов предупреждение о риске потери имущества. Такой законопроект она внесла в нижнюю палату парламента.

В рекламе кредитных услуг должно быть предупреждение о том, что «гражданин отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом». В рекламе кредитов на радио продолжительность предупреждения должна составлять не менее трех секунд. В телепрограммах, и при кино- и видеообслуживании — не менее пяти секунд и занимать не менее 7% от площади кадра, а в рекламе, распространяемой другими способами, — не менее 10% рекламной площади.

Инициатива поможет потребителям принимать более взвешенное решение при заключении договора займа, повысит финансовую грамотность населения и достоверность рекламы, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

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По словам Яровой, в среднем рекламодатели указывают около 28 условий, влияющих на стоимость кредита, а также сведения о лицензии и кредиторе. Все эти данные указаны в 30 секундном ролике. За это время невозможно не только изучить все условия, но и обратить на них внимание, убеждена Яровая, пишет РБК. По мнению вице-спикера, сейчас реклама создает у потребителей впечатление «бесплатности» кредита и отсутствия негативных последствий в случае неисполнения обязательств.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных