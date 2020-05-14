Яровая предложила упоминать о риске потери имущества в рекламе кредитов

В рекламе кредитных услуг должно быть предупреждение о том, что «гражданин отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом». В рекламе кредитов на радио продолжительность предупреждения должна составлять не менее трех секунд. В телепрограммах, и при кино- и видеообслуживании — не менее пяти секунд и занимать не менее 7% от площади кадра, а в рекламе, распространяемой другими способами, — не менее 10% рекламной площади.