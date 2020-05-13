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За что банки снижают клиентам лимиты кредитных карт

Люди жалуются на ухудшение тарифов для действующих кредиток
Юлия Петрова
Максим Столов / Ведомости

Владельцы кредитных карт и карт рассрочек в последнее время сталкиваются с ухудшением банками в одностороннем порядке условий обслуживания, прежде всего с сокращением кредитных лимитов. И если раньше под санкции попадали в основном злостные неплательщики, то сейчас банки без предупреждения режут лимиты и тем, кто вовремя погашает задолженность. Об этом свидетельствуют жалобы на форумах финансовых маркетплейсов и в соцсетях. 

Пришел в магазин и на кассе не смог расплатиться карточкой, заправил полный бак на АЗС и наскребал наличные, оформил заказ в интернет-магазине, но платеж не прошел, сетуют клиенты банков. Например, держатель кредитной карты «МТС банка» на форуме портала banki.ru рассказывает, что активно пользовался кредиткой, не допуская просрочек, но банк снизил ему лимит в 3 раза – с 30 000 до 10 000 руб. Владелица карты «Русского стандарта» специально погасила все долги по карте, чтобы на черный день у нее была возможность воспользоваться кредитными деньгами, но, когда он наступил, транзакции не прошли – банк установил ей дневной лимит трат. Несколько клиентов Альфа-банка и «ОТП банка», держателей карт рассрочки «Совесть» (их выпускает «Киви банк», заемные средства дает «Ак барс») и «Халва» от Совкомбанка пожаловались на обнуление лимитов по действующим картам, а клиент МКБ – на отказ банка перевыпускать кредитную карту с истекающим сроком действия и просьбу погасить задолженность, при необходимости воспользовавшись программой реструктуризации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных