За что банки снижают клиентам лимиты кредитных карт

Пришел в магазин и на кассе не смог расплатиться карточкой, заправил полный бак на АЗС и наскребал наличные, оформил заказ в интернет-магазине, но платеж не прошел, сетуют клиенты банков. Например, держатель кредитной карты «МТС банка» на форуме портала banki.ru рассказывает, что активно пользовался кредиткой, не допуская просрочек, но банк снизил ему лимит в 3 раза – с 30 000 до 10 000 руб. Владелица карты «Русского стандарта» специально погасила все долги по карте, чтобы на черный день у нее была возможность воспользоваться кредитными деньгами, но, когда он наступил, транзакции не прошли – банк установил ей дневной лимит трат. Несколько клиентов Альфа-банка и «ОТП банка», держателей карт рассрочки «Совесть» (их выпускает «Киви банк», заемные средства дает «Ак барс») и «Халва» от Совкомбанка пожаловались на обнуление лимитов по действующим картам, а клиент МКБ – на отказ банка перевыпускать кредитную карту с истекающим сроком действия и просьбу погасить задолженность, при необходимости воспользовавшись программой реструктуризации.