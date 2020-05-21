СКР возбудил новое уголовное дело в отношении экс-руководства Татфондбанка
Следственный комитет России (СКР) возбудил новое уголовное дело в отношении экс-руководства лишенного в 2017 г. лицензии Татфондбанка. Уголовное дело возбуждено по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ), говорится в сообщении ведомства. По версии следствия, в 2015–2016 гг. представители руководства кредитной организации причинили ей ущерб в размере более 41,2 млрд руб.
Активы банка формировались технической ссудной задолженностью, рыночные активы замещались на техническую задолженность, приобретались акции технических эмитентов, снималось надлежащее обеспечение по технической задолженности заемщиков, рассказали в СКР. Дела возбуждены по факту растраты (ст. 160 УК РФ), фальсификации финансовых документов (172.1), преднамеренного банкротства (ст. 196) и злоупотребления полномочиями (ст.201). О привлечении кого-либо из бывших сотрудников Татфондбанка к делу в качестве подозреваемых или обвиняемых СКР не сообщил.
В ведомстве напомнили, что суд продолжает рассматривать уголовное дело против бывшего предправления Татфондбанка Роберта Мусина, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, повлекшем ущерб в размере более 53 млрд руб.
ЦБ отозвал лицензию у Татфондбанка 3 марта 2017 г., на момент отзыва лицензии дыра в его капитале оценивалась в 118 млрд руб. Банк входил в топ-50 крупнейших кредитных организаций России. Около 65% кредитного портфеля Татфондбанка составляли кредиты, связанные с бизнесом собственника, при этом основная часть заемщиков находилась в состоянии банкротства, отмечал ЦБ. В апреле того же года банк признали банкротом.