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СКР возбудил новое уголовное дело в отношении экс-руководства Татфондбанка

Ведомости

Следственный комитет России (СКР) возбудил новое уголовное дело в отношении экс-руководства лишенного в 2017 г. лицензии Татфондбанка. Уголовное дело возбуждено по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ), говорится в сообщении ведомства. По версии следствия, в 2015–2016 гг. представители руководства кредитной организации причинили ей ущерб в размере более 41,2 млрд руб.

Активы банка формировались технической ссудной задолженностью, рыночные активы замещались на техническую задолженность, приобретались акции технических эмитентов, снималось надлежащее обеспечение по технической задолженности заемщиков, рассказали в СКР. Дела возбуждены по факту растраты (ст. 160 УК РФ), фальсификации финансовых документов (172.1), преднамеренного банкротства (ст. 196) и злоупотребления полномочиями (ст.201). О привлечении кого-либо из бывших сотрудников Татфондбанка к делу в качестве подозреваемых или обвиняемых СКР не сообщил.

В ведомстве напомнили, что суд продолжает рассматривать уголовное дело против бывшего предправления Татфондбанка Роберта Мусина, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, повлекшем ущерб в размере более 53 млрд руб.

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ЦБ отозвал лицензию у Татфондбанка 3 марта 2017 г., на момент отзыва лицензии дыра в его капитале оценивалась в 118 млрд руб. Банк входил в топ-50 крупнейших кредитных организаций России. Около 65% кредитного портфеля Татфондбанка составляли кредиты, связанные с бизнесом собственника, при этом основная часть заемщиков находилась в состоянии банкротства, отмечал ЦБ. В апреле того же года банк признали банкротом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных