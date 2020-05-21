СКР возбудил новое уголовное дело в отношении экс-руководства Татфондбанка

ЦБ отозвал лицензию у Татфондбанка 3 марта 2017 г., на момент отзыва лицензии дыра в его капитале оценивалась в 118 млрд руб. Банк входил в топ-50 крупнейших кредитных организаций России. Около 65% кредитного портфеля Татфондбанка составляли кредиты, связанные с бизнесом собственника, при этом основная часть заемщиков находилась в состоянии банкротства, отмечал ЦБ. В апреле того же года банк признали банкротом.