Курс доллара упал почти на 60 копеек
Рубль по отношению к доллару на торгах на Московской бирже укрепляется на 57 коп. На 11.30 мск курс доллара достиг отметки 68,57 руб. К этому времени курс евро опустился на 0,07 коп. до 77,88 руб.
Российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов. По данным на 11.30 мск индекс Мосбиржи торговался на уровне 2790 пунктов (+0,89%), индекс РТС рос до 1281 пункта (+1,92%).
Российская валюта и рынок растут вслед за нефтяными котировками. Стоимость августовских фьючерсов Brent в ходе торгов на Лондонской бирже на 11.30 мск увеличилась на 1,5% до $40,6 за баррель, июльские фьючерсы на нефть WTI в ходе торгов на Нью-Йоркской бирже подорожали на 1,04% до $37,80 за баррель.
Накануне ТАСС со ссылкой на источник передал, что ОПЕК+ проведет министерскую встречу 6 или 7 июня. Bloomberg со ссылкой на источник в картеле также сообщал о проведении встречи в выходные. В четверг, 4 июня, переговоры о дальнейших ограничениях нефтедобычи зашли в тупик из-за позиции Ирака. Однако позже Багдад признал, что в мае не выполнял договоренности по сокращению добычи. Иракские власти сообщили о трудностях с контролированием добычи в практически неподконтрольном Курдистане. Иракские власти пообещали довести ограничение добычи до полного соответствия со своей квотой в июле.