Курс доллара упал почти на 60 копеек

Накануне ТАСС со ссылкой на источник передал, что ОПЕК+ проведет министерскую встречу 6 или 7 июня. Bloomberg со ссылкой на источник в картеле также сообщал о проведении встречи в выходные. В четверг, 4 июня, переговоры о дальнейших ограничениях нефтедобычи зашли в тупик из-за позиции Ирака. Однако позже Багдад признал, что в мае не выполнял договоренности по сокращению добычи. Иракские власти сообщили о трудностях с контролированием добычи в практически неподконтрольном Курдистане. Иракские власти пообещали довести ограничение добычи до полного соответствия со своей квотой в июле.