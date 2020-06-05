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Курс доллара упал почти на 60 копеек

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Рубль по отношению к доллару на торгах на Московской бирже укрепляется на 57 коп. На 11.30 мск курс доллара достиг отметки 68,57 руб. К этому времени курс евро опустился на 0,07 коп. до 77,88 руб.

Российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов. По данным на 11.30 мск индекс Мосбиржи торговался на уровне 2790 пунктов (+0,89%), индекс РТС рос до 1281 пункта (+1,92%).

Российская валюта и рынок растут вслед за нефтяными котировками. Стоимость августовских фьючерсов Brent в ходе торгов на Лондонской бирже на 11.30 мск увеличилась на 1,5% до $40,6 за баррель, июльские фьючерсы на нефть WTI в ходе торгов на Нью-Йоркской бирже подорожали на 1,04% до $37,80 за баррель.

Накануне ТАСС со ссылкой на источник передал, что ОПЕК+ проведет министерскую встречу 6 или 7 июня. Bloomberg со ссылкой на источник в картеле также сообщал о проведении встречи в выходные. В четверг, 4 июня, переговоры о дальнейших ограничениях нефтедобычи зашли в тупик из-за позиции Ирака. Однако позже Багдад признал, что в мае не выполнял договоренности по сокращению добычи. Иракские власти сообщили о трудностях с контролированием добычи в практически неподконтрольном Курдистане. Иракские власти пообещали довести ограничение добычи до полного соответствия со своей квотой в июле.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных