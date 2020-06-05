Суд отказал одному из основателей Модульбанка в его требованиях к банку
Останкинский районный суд отказался удовлетворять исковые требования одного из основателей Модульбанка Андрея Петрова к банку. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель Модульбанка и подтвердил адвокат Петрова Роман Францев. Петров подал иск к Модульбанку из-за нарушений трудовых соглашений. То же самое сделали еще два основателя Модульбанка – Олег Лагута и Яков Новиков, их иски суд рассмотрит 8 июля и 19 июня соответственно.
Банк, по мнению его основателей, должен выплатить им суммарно более 400 млн руб. по трудовому договору: банк их выплачивать не спешит, называя «астрономическим золотым парашютом».
Петров намерен обжаловать решение суда, мотивировочная часть решения пока неизвестна, говорит Францев. Удовлетворение требований истцов по расчетам причитающейся им выплаты противоречит сути и форме договоренностей сторон и носило бы необоснованный характер, передал «Ведомостям» адвокат Модульбанка – управляющий партнер юридической фирмы БИЭЛ Филипп Рябченко: общая сумма претензий бывших топ-менеджеров о выплате им «так называемых золотых парашютов» перекрывает всю сумму прибыли банка за прошлый год.
Модульбанк заключил трудовой контракт с Петровым в 2014 г. – именно тогда Лагута, Петров и Новиков создали этот цифровой банк для малого бизнеса. Сначала он работал как подразделение «Регионального кредита», принадлежавшего Артему Аветисяну, а в Модульбанк был переименован в 2016 г. – Лагута, Петров и Новиков получили по 7,5%. В Модульбанк его основатели, по их словам, втроем вложили 600 млн руб.
Уходя из банка, основатели договорились, что расчеты с ними будут идти постепенно, рассказывал Новиков: они пять лет вкладывали в развитие банка. Так как Петров, Лагута и Новиков вернули Аветисяну акции безвозмездно, они заключили уже с самим банком соглашения о прекращении трудовых договоров, согласно которым Модульбанк должен выплатить всем троим в равной сумме деньги за развитие бизнеса за пять лет. Итоговая сумма выплат, по предварительным расчетам основателей, должна составлять около 435 млн руб. на троих. Но получили они лишь по 15 млн руб. – дальше банк платить основателям перестал.
Судятся трое основателей не только с банком, но и с самим Аветисяном – они требуют с него суммарно более 650 млн руб. и считают, что Аветисян необоснованно обогатился, когда в декабре минувшего года основатели вышли из капитала, бесплатно отдав Аветисяну свои акции. За три года стоимость акций Модульбанка выросла почти в два раза, считают его основатели.