Суд отказал одному из основателей Модульбанка в его требованиях к банку

Уходя из банка, основатели договорились, что расчеты с ними будут идти постепенно, рассказывал Новиков: они пять лет вкладывали в развитие банка. Так как Петров, Лагута и Новиков вернули Аветисяну акции безвозмездно, они заключили уже с самим банком соглашения о прекращении трудовых договоров, согласно которым Модульбанк должен выплатить всем троим в равной сумме деньги за развитие бизнеса за пять лет. Итоговая сумма выплат, по предварительным расчетам основателей, должна составлять около 435 млн руб. на троих. Но получили они лишь по 15 млн руб. – дальше банк платить основателям перестал.